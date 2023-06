Atlético-MG se anima após conversa com Bruno Lage, que ainda consultará família

Técnico discutirá proposta com os familiares para decidir sobre mudança ao Brasil; ele nunca deixou a Europa após chegar ao futebol profissional

A diretoria do Atlético-MG se animou depois de conversar com o técnico Bruno Lage sobre um possível acordo com o clube, como soube a GOAL. O português, no entanto, consultará familiares sobre a mudança para o Brasil e só avançará nas tratativas em caso de aval dos parentes.

Ele nunca trabalhou fora da Europa desde que chegou ao futebol profissional, em 2015. O treinador foi assistente de Carlos Carvalhal no Sheffield Wednesday, da Inglaterra, e no Swansea City, do País de Gales. Posteriormente, atuou como técnico do Benfica e do Wolverhampton. A única experiência fora do continente foi entre 2012 e 2014, quando esteve nas categorias de base do Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos.

O bate-papo com o comandante nessa terça-feira (13) deixou a cúpula bastante empolgada com a possibilidade de ter o lusitano na vaga deixada por Eduardo Coudet, que detonou o elenco alvinegro, discutiu com o diretor de futebol Rodrigo Caetano e pediu demissão no último sábado (10). Há confiança de que o técnico aceitará o projeto nos bastidores da Cidade do Galo, mesmo que a postura adotada pelo intermediário do negócio ainda seja de cautela. A proposta atleticana é para um acordo até dezembro de 2024.

O Atlético-MG espera chegar a um acordo por Bruno Lage nos próximos dias. O clube entende que dificilmente contará com o técnico na partida contra o Fluminense, na próxima quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, mas deseja chegar a um acordo antes disso. Enquanto não tem um desfecho nas tratativas, o interino Lucas Gonçalves comanda as atividades na Cidade do Galo.

Bruno Lage é o predileto da diretoria do Galo no mercado da bola. Ele foi o primeiro a receber um contato da cúpula após a saída de Eduardo Coudet. As outras opções — Carlos Carvalhal e Pedro Martins — nem sequer foram contatadas sobre uma possível mudança para o clube.