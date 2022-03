Atlético-MG acerta a contratação de Sandro, capitão do Santos na Copinha 2022

O Atlético-MG acertou a contratação de Sandro Perpétuo, jogador de 20 anos que foi revelado pelas divisões de base do Santos e disputou a última Copa São Paulo de Futebol Júnior como capitão do time. O defensor de 20 anos deixou o clube nessa terça-feira (15) após chegar a um acordo com a diretoria e se transferiu para a Cidade do Galo.

O atleta, que joga lateral direito e volante, assinou por duas temporadas com os mineiros, conforme apurado pela GOAL. A negociação foi alinhavada nos últimos dias e foi concluída nesta quarta-feira (16), com a assinatura do vínculo entre as partes.

O Galo terá 90% dos direitos econômicos de Sandro Perpétuo, enquanto o restante (10%) permanecerá com o Santos. A manutenção de um percentual com o Santos foi a condição para a sua liberação neste mês.

Sandro foi titular em toda a campanha do Santos na disputa da Copinha em 2022, ficando fora somente da finalíssima, vencida por 4 a 0 pelo Palmeiras. Titular nos sete primeiros jogos do torneio, o atleta participou de 538 minutos. Com ele em campo, o Santos permaneceu invicto, conquistado cinco vitórias e dois empates.