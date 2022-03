Santos libera o garoto Sandro, titular na campanha da Copinha 2022

O Santos acertou a rescisão contratual de um dos seus destaques das divisões de base na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O garoto Sandro, de 20 anos, acertou o distrato do compromisso com o clube e está livre no mercado da bola.

O clube paulista mantém 10% dos direitos econômicos do jogador assim que ele acertar a transferência para um novo clube. A GOAL apurou que as tratativas foram conduzidas nos últimos dias para que o atleta deixe a Vila Belmiro.

Sandro Perpetuo atua como lateral direito e volante. O jogador foi titular em toda a campanha do Santos na disputa da Copinha em 2022, ficando fora somente da finalíssima, vencida por 4 a 0 pelo Palmeiras.

Titular nos sete primeiros jogos do torneio, o atleta participou de 538 minutos. Com ele em campo, o Santos permaneceu invicto, conquistado cinco vitórias e dois empates.