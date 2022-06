Atlético-MG 3 x 2 Fortaleza: gols, lances, vaias e virada histórica

Galo saiu perdendo por 2 a 0, mas vira na reta final do segundo tempo e fatura os três pontos

O Atlético-MG venceu o Fortaleza por 3 a 2, de virada, no Mineirão, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo saiu perdendo por 2 a 0, e na reta final do segundo tempo, anotou três gols em bolas alçadas na área e anotou os três pontos.

Jogando sem Hulk e Nacho Fernandez, dois de seus principais jogadores, o Atlético-MG saiu perdendo no primeiro tempo. Logo aos três minutos do primeiro tempo, o Fortaleza abriu o placar com Romarinho.

O Galo tentou sair e pressionar o Fortaleza, mas pecou na criatividade. Aos 28 do segundo tempo, o Fortaleza ampliou o placar. Na saída para o intervalo, o time do Galo ouviu muitas vaias dos torcedores presentes no Mineirão.

No segundo tempo, o Turco decidiu mexer na equipe e promoveu três mudanças, mas ainda sem muito sucesso na criação. O time melhorou com as entradas de Vargas e Ademir e começou ficar mais próximo da área do Fortaleza.

Aos 30 do segundo tempo, o time da casa diminuiu ao placar e passou a pressionar bastante, com muitas jogadas pelo alto. Aos 41, Réver empatou após cruzamento de Igor Rabello e aos 51, Vargas sobe de cabeça e Matheus Jussa toca contra, Galo 3 a 2.

Mais de 30 mil torcedores do Mineirão fizeram a diferença para o #Atlético virar! O #Fortaleza tem um bom time, apesar da situação na tabela. Torcedor do Galo tá animado! pic.twitter.com/qqkS7vNuiG — Brenno Beretta (@BrennoBeretta) June 26, 2022