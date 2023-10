Atlético de Madrid x Feyenoord: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Champions League 2023/24

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (4), no Estádio Cívitas Metropolitano; veja como acompanhar na TV e na internet

Valendo a liderança do Grupo E, Atlético de Madrid e Feyenoord se enfrentam na noite desta quarta-feira (4), a partir das 13h45 (de Brasília), no Estádio Cívitas Metropolitano, na Espanha, pela segunda rodada da fase de grupos da Champions League 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo da TNT, na TV fechada, e da HBO Max, no streaming (veja a programação completa aqui).

Embalado com três vitórias consecutivas no Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid volta as atenções para a disputa da Liga dos Campeões em busca do primeiro triunfo. Na vice-liderança do Grupo E, com um ponto, os Colchoneros empataram com a Lazio por 1 a 1 na rodada de estreia.

Para o confronto, o técnico Diego Simeone terá Álvaro Morata à disposição após cumprir suspensão contra o Cádiz. O atacante espanhol deve substituir Angel Correa na frente.

Do outro lado, o Feyenoord, na liderança com três pontos, venceu o Celtic por 2 a 0 na primeira rodada e busca manter o aproveitamento de 100%. Ayase Ueda, recuperado de lesão, deve aparecer no banco de reservas.

Prováveis escalações

Atlético de Madrid: Oblak; Azpilicueta, Witsel, Hermoso; Molina, Saul, Koke, Llorente, Galan; Griezmann, Morata. Técnico: Diego Simeone.

Feyenoord: Wellenreuther; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Timber, Wieffer; Minteh, Stengs, Paixao; Ueda.

Desfalques

Atlético de Madrid

Pablo Barrios, Thomas Lemar, Caglar Soyuncu e Reinildo são desfalques.

Feyenoord

Santiago Gimenez está fora.

Quando é?