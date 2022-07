Atlético-GO x Internacional: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileiro sub-20

Partida acontece neste domingo (31), pela oitava rodada do Brasileiro sub-20; veja como acompanhar na TV e na internet

Atlético-GO e Internacional se enfrentam neste domingo (31), no CT do Dragão, a partir das 10h (de Brasília), pela oitava rodada do Brasileiro sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da CBF TV, na internet.

O Atlético-GO é o nono colocado do grupo B, com 6 pontos, e sabe que precisa ganhar se quiser continuar sonhando com uma vaga na próxima fase.

Já o Internacional está na quinta posição, com 11 pontos marcados, e também quer o triunfo para seguir firme na luta pela classificação.

Prováveis escalações

Possível escalação do Atlético-GO: Leonardo, Renan, Douglas, Marcos, Ronald, Guilherme, Cauari, Renan, Samuel, Thiago e Issac.

Possível escalação do Internacional: Anthoni, Vitor, Felipe Motta, Samuel Bastos, Lucca, Vinicius Rangel, Allan, Allison, Enzo, Gustavo, Matheus e Junior.

Desfalques da partida

Atlético-GO:

sem desfalques confirmados.

Internacional:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Atlético-GO x Internacional DATA Domingo, 31 de julho de 2022 LOCAL CT do Dragão, Goiânia - GO HORÁRIO 10h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Anderson Gonçalves (GO)

Assistentes: Jordana Batista e Marcio Maciel (GO)

Quarto árbitro: Jean Narciso (GO)

Últimos resultados e próximos jogos

Atlético-GO

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 2 x 0 Atlético-GO Brasileiro sub-20 23 de julho de 2022 Chapecoense 1 x 2 Atlético-GO Brasileiro sub-20 16 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Athletico-PR x Atlético-GO Brasileiro sub-20 7 de agosto de 2022 19h (de Brasília) A definir A definir A definir A definir

Internacional

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 0 x 0 Internacional Brasileiro sub-20 23 de julho de 2022 São José 0 x 1 Internacional Gaúcho sub-20 20 de juho de 2022

Próximas partidas