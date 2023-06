Atlético-GO x Vila Nova ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes entram em campo neste sábado (1), pela 15ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Atlético-GO e Vila Nova fazem clássico goiano na tarde deste sábado (1), às 16h (de Brasília), no Antônio Accioly, em Goiânia, pela 15ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV 2, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Vindo de um empate no jogo passado, o Atlético-GO caiu para o 11º lugar no campeonato, com 21 pontos. O Dragão quer aproveitar o clássico para voltar a vencer, mas não poderá contar com Diego Loureiro e Bruno Tubarão.

Do outro lado, o Vila Nova ganhou as últimas duas partidas e, consequentemente, assumiu a liderança da Série B, com 30 pontos. A equipe de Claudinei Oliveira não confirmou desfalques.

Prováveis escalações

Atlético-GO: Ronaldo; Ramon, Gazal, Heron e Jefferson; Renato, Rhaldney, Matheus Sales e Shaylon; Kelvin e Daniel. Técnico: Alberto Valentim..

Vila Nova: Dênis Júnior; Marclinho, Doma, Rafael Donato e Rodrigo Gelado; Ralf, Neto Pessoa e Lourenço; Éverton Brito, Caio Dantas e Guilherme Parede. Técnico: Claudinei Oliveira.

Desfalques

Atlético-GO

Bruno Tubarão está lesionado, enquanto Diego Loureiro cumpre suspensão.

Vila Nova

Sem desfalques confirmados.

Quando é?