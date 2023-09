Atlético-GO x Criciúma: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (22), no Castelo do Dragão; veja como acompanhar na TV e na internet

Atlético-GO e Criciúma se enfrentam nesta sexta-feira (22), a partir das 21h30 (de Brasília), no Castelo do Dragão, em Goiânia, pela 29ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Depois da derrota para o Botafogo-SP por 1 a 0 na última rodada da Série B, o Atlético-GO encara o confronto desta sexta como uma decisão. Em oitavo lugar, com 44 pontos, o Dragão está a quatro do Criciúma, que aparece em quinto. Alix Vinícius entrará no lugar de Luiz Felipe, suspenso.

Do outro lado, o Criciúma vem de empate com o Sport por 3 a 3 e vitória sobre o Mirassol por 2 a 1 nos últimos dois jogos. Até aqui, a equipe registra 14 vitórias, seis empates e oito derrotas. Um aproveitamento de 57%.

Em 10 jogos disputados entre as equipes, o Atlético-GO soma cinco vitórias, contra três do Criciúma, além de dois empates. No último encontro válido pela Série B de 2023, o Tigre saiu vitorioso com um placar de 3 a 0.

Prováveis escalações

Atlético-GO: Ronaldo; Bruno Tubarão, Alix Vinícius, Heron e Lucas Esteves; Baralhas, Matheus Sales e Dodô; Shaylon, Gustavo Coutinho e Luiz Fernando. Técnico: Jair Ventura.

Criciúma: Gustavo; Rodrigo, Walisson Maia, Marcelo Hermes e Claudinho; Arilson, Romulo, Marquinhos Gabriel e Fernando Canesin; Eder e Felipe Matheus. Técnico: Claudio Tencati.

Desfalques

Atlético-GO

Luiz Felipe, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora.

Criciúma

Fabinho, suspenso, e Felipe Vizeu, lesionado, são desfalques.

Quando é?