Atlético faz reunião com elenco e cobra reação no Brasileiro

A diretoria do Atlético-MG se reuniu, na tarde desta segunda-feira (9), com atletas e comissão técnica a fim de destacar a necessidade de voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. O papo foi bem recebido pelo departamento de futebol, conforme apurado pela GOAL.

O diretor de futebol Rodrigo Caetano faz uma reunião com a comissão técnica às segundas-feiras com o intuito de discutir questões envolvendo o esporte na Cidade do Galo. Nesta tarde, a intenção foi cobrar o elenco sobre os resultados recentes do Brasileirão.

Mais artigos abaixo

O grupo de atletas se comprometeu a buscar bons resultados nos próximos jogos e também a melhorar o desempenho. O trabalho de Antonio Mohamed, técnico argentino conhecido como El Turco, segue prestigiado nos bastidores do clube. A diretoria mantém o respaldo no treinador, campeão da Supercopa do Brasil e do Campeonato Mineiro.

O Atlético-MG tropeçou em seus últimos três compromissos do principal torneio do país — o time empatou com Coritiba e Goiás e foi derrotado pelo América-MG no último sábado. Na reapresentação, a diretoria lembrou que os pontos do início da competição podem fazer falta na reta final.

O Galo voltará a campo nesta quarta-feira (11), às 20h30 (de Brasília), para enfrentar o Red Bull Bragantino no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. O duelo será válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.