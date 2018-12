Atlético de Madrid, uma vítima que seduz Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo e Atlético de Madrid vão ficar frente à frente em mais um confronto de Champions League

Cristiano Ronaldo e Atlético de Madrid vão se encontrar novamente após o português deixar o Real Madrid para disputar jogos da Serie A, com a Juventus no início desta temporada. E nesta segunda-feira (17), o sorteio das oitavas de final da Champions League 2018-19 colocou frente à frente a rivalidade entre CR7 e os Rojiblancos.

O time comandado por Diego Simeone, é um adversário bem conhecido do camisa 7 da Juve, contra quem Ronaldo já disputou a final da Champions League 2013-14, onde de pênalti, marcou o quarto e último gol do 4 a 1, na prorrogação, garantindo o título para os merengues.

Contra o Atlético de Madrid, Cristiano Ronaldo soma 22 gols em 29 jogos disputados. Marca expressiva, ​​que coloca o time do Wanda Metropolitana como a terceira vítima favorita de CR7 atrás apenas do Sevilla e do Getafe.

Mais artigos abaixo

Agora, com a Juventus, o camisa 7 de Turim tentará manter o bom desempenho contra os espanhóis durante os duelos marcados para sem disputados 20 de fevereiro e 12 de março de 2019.

Campanha geral de Cristiano Ronaldo contra o Atlético de Madrid: