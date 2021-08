Atlético de Madrid se interessa por Matheus Cunha e sinaliza proposta de R$ 185 milhões

Clube espanhol prepara oferta para tirar o atacante campeão olímpico do Hertha Berlim. Atleti ainda pagaria bônus de R$ 30,85 milhões por desempenho

O Atlético de Madrid monitora um campeão olímpico pela seleção brasileira no mercado da bola. Matheus Cunha, que hoje defende o Hertha Berlim atrai olhares dos espanhóis, que preparam uma oferta de 30 milhões de euros (R$ 185,09 milhões na cotação atual) para levá-lo ao Wanda Metropolitano.

À procura de um atacante nesta janela de transferências, o clube da capital espanhola deseja enviar uma proposta aos alemães a fim de buscar o jogador de 22 anos. Ainda há a intenção do clube espanhol em desembolsar cinco milhões de euros (R$ 30,85 milhões na cotação atual) como forma de bônus pelo desempenho do atleta.

A transferência, ao todo, pode movimentar 35 milhões de euros (R$ 217,02 milhões na cotação atual), desde que o atleta atinja possíveis metas por objetivos na proposta que deve ser apresentada pelo Atlético de Madrid.

Matheus Cunha tem contrato com o Hertha Berlim até 30 de junho de 2025. Revelado pelo Coritiba, o atacante chegou à equipe da capital alemã em janeiro de 2020, depois de se destacar pelo Red Bull Leipzig, também da Alemanha. À época, a transação movimentou 18 milhões de euros.



Matheus Cunha venceu os Jogos Olímpicos de Tóquio pela seleção brasileira (Foto: Lucas Figueiredo/CBF/Divulgação)

O atacante ganhou ainda mais notoriedade depois de disputar os Jogos Olímpicos de Tóquio pela seleção brasileira em 2021. Titular absoluto do time comandado por André Jardine, esteve em campo em cinco partidas e marcou três gols. Os seus números pelo Hertha Berlim na última temporada também foram convincentes. Em 28 jogos, estufou as redes adversárias em oito oportunidades e se responsabilizou por oito assistências.

Hoje, para a função de centroavante, o Atlético de Madrid conta com duas opções no elenco comandado por Diego Pablo Simeone: o uruguaio Luis Suárez e o sérvio Ivan Saponjic. O português João Félix também já desempenhou a função no Wanda Metropolitano.