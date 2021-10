Atlético-CE x Campinense-PB: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes duelam neste sábado (23), às 15h (de Brasília), pela semifinal do Brasileiro da Série D; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Atlético Cearense recebe o Campinense neste sábado (23), no Domingão, às 15h (de Brasília), pela partida de ida da semifinal do Campeonato Brasileiro da Série D. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil, na TV aberta, e da elevensports.com, na internet.

QUANDO É?

JOGO Atlético-CE x Campinense DATA Sábado, 23 de outubro de 2021 LOCAL Estádio Domingão, Horizonte - CE HORÁRIO 15h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Fábio Augusto Santos (SE)

Assistentes: Rodrigo Guimarães (SE) e Wendel Augusto Lino (SE)

Quarto árbitro: Thayslane de Melo Costa (SE)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro (PE)

Auxiliar do VAR: Clovis Amaral da Silva (PE)

Atlético-CE e Campinense se enfrentam pela semifinal do Brasileirão Série D / Foto: Divulgação/Campinense

O jogo deste sábado será transmitido pela TV Brasil, na TV aberta, e pela elevensports.com, na internet.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Agora é semifinal do Campeonato Brasileiro da Série D. Atlético Cearense e Campinense se enfrentam valendo uma vaga na final da competição. As duas equipes voltam a se reencontrar depois das partidas pela primeira fase do campeonato.

O Atlético-CE terminou a primeira fase na quarta colocação, na fase seguinte deixou a Juazeirense e o Paragominas, respectivamente, pelo caminho. Já nas quartas, a equipe eliminou a Ferroviária nos pênaltis.

A CBF anunciou no início da noite dessa terça-feira a alteração da data da partida entre Atlético Cearense e Campinense, pela partida de ida da semifinal do Brasileiro - Série D. Agora, o jogo acontecerá na sábado, dia 23 de outubro, às 15h, no estádio Domingão, em Horizonte-CE. pic.twitter.com/rzbIiuIgbI — Campinense Clube (@CampinensePB) October 20, 2021

Do outro lado, o Campinense terminou a primeira fase na segunda colocação de seu grupo, na fase seguinte eliminou o Sergipe e o Guarani de Sobral, para então, eliminar o América-RN nos pênaltis nas quartas de final.

Para o duelo, as duas equipes não terão maiores desfalques.

Provável escalação do Atlético-CE: Carlão; Gustavo Silva, Edgar, Waldson, Bruno Nascimento; Daniel, Hércules, Dudu Itapajé; Iago Araújo, Erick Pulga e Ewerton Potiguar.

Provável escalação do Campinense: Mauro Iguatu; Felipinho, Ítallo, Michael, Felipe Ramon; Rafinha, Serginho Paulista, Marcelinho; Marcus Nunes, Anselmo e Fábio Lima.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO CEARENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Jacuipense 1 x 0 Atlético-CE Copa do Nordeste - Qualificação 13 de outubro de 2021 Ferroviária 0 (3) x (4) 0 Atlético-CE Brasileirão Série D 17 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Pacatuba x Atlético-CE Copa Faren Lopes 29 de outubro de 2021 15h (de Brasília) Campinense x Atlético-CE Brasileirão Série D 31 de outubro de 2021 16h (de Brasília)

CAMPINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA América-RN 0 x 0 Campinense Brasileirão Série D 9 de outubro de 2021 Campinense 0 (4) x (2) 0 América-RN Brasileirão Série D 16 de outubro de 2021

Próximas partidas