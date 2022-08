Atlético-CE x Botafogo-SP: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série C

Partida acontece neste sábado (6), pela 18ª rodada da Série C; veja como acompanhar na TV e internet

Atlético-CE e Botafogo-SP se enfrentam neste sábado (6), em Horizonte, a partir das 15h (de Brasília), pela 18ª rodada da Série C do Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da NSports, no streaming.

Na zona de rebaixamento, o Atlético-CE entra em campo precisando de uma vitória para tentar sair da "confusão", já que restam apenas mais dois jogos. O time mandante é o 17º colocado, com 19 pontos marcados.

Do outro lado, o Botafogo-SP também precisa pontuar para garantir a sua posição dentro go G-8. A equipe do interior paulista está na sétima posição, com 26 pontos somados.

Prováveis escalações

Possível escalação do Atlético-CE: Carlão; Ceará, Rodrigo Barreto, Ryan, Zé Carlos; Guto, Leylon, Wilker; Vitinho, Vanderlan e Iury Tanque.

Possível escalação do Botafogo-SP: Deivity; Ericson, Gustavo Henrique, Marcel e Jean Victor; Tárik, Fillipe Soutto e Gustavo Xuxa; Matheus Carvalho, Salatiel (Delgado) e Bruno Michel.

Desfalques da partida

Atlético-CE:

sem desfalques confirmados.

Botafogo-SP:

Dudu e Martineli: departamento médico.

Quando é?

JOGO Atlético-CE x Botafogo-SP DATA Sábado, 6 de agosto de 2022 LOCAL Estádio Domingão, Horizonte - CE HORÁRIO 15h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Botafogo-SP

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo-SP 2 x 1 Volta Redonda Série C 31 de julho de 2022 São José 2 x 1 Botafogo-SP Série C 23 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Botafogo-SP x Remo Série C 13 de agosto de 2022 17h (de Brasília) A definir A definir A definir A definir

Atlético-CE

JOGO CAMPEONATO DATA Aparecidense 1 x 3 Atlético-CE Série C 31 de julho de 2022 Atlético-CE 3 x 1 Manaus Série C 23 de julho de 2022

Próximas partidas