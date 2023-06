Atlético-BA x Retrô ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série D

Equipes se enfrentam neste sábado (1), pela 11ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Retrô visita o Atlético-BA na tarde deste sábado (1), às 15h (de Brasília), no Barradão, pela 11ª rodada do grupo A4 da Série D. A partida não teve a transmissão confirmada.

Fora de casa, o Retrô entra em campo defendendo a liderança, com 20 pontos. O time vem de empate no jogo anterior contra a Jacuipense. Já o Atlético-BA perdeu a ultima partida contra o Bahia de Feira e estacionou em sexto lugar, com 12 pontos.

Prováveis escalações

Retrô: Jean, Radsley, Israel, Renan, Alencar, Giva, Kevyn, Marcão, Romulo, Fernandinho e Luis.

Atlético-BA: Fábio Lima; Van, Bruno, Caíque e Lucas Luan; Sobral, Jerry e Felipe; Gustavo, Nickson e Rodrigo.

Desfalques

Retrô

Sem desfalques confirmados.

Atlético-BA

Sem desfalques confirmados.

Quando é?