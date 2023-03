Atlético de Alagoinhas x CSA ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Nordeste

Equipes entram em campo nesta terça-feira (7), pela sétima rodada do Nordestão; veja como acompanhar na TV e na internet

Atlético de Alagoinhas e CSA se enfrentam na noite desta terça-feira (20), no estádio Antônio Carneiro, às 20h30 (de Brasília), pela sétima rodada Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do canal Nosso Futebol, na TV fechada, e do OneFootball, no streaming.

Sexto colocado do grupo A com 3 pontos, o Atlético não tem mais chances de classificação e irá "cumprir tabela" até o fim da competição. O time vem de derrota no jogo passado.

Já o CSA está na sexta posição do grupo B com 7 pontos e entra em campo precisando ganhar para ir à última rodada ainda sonhando com uma vaga na próxima fase. A equipe vem de empate em clássico no fim de semana, também pelo Nordestão.

Prováveis escalações

Escalação do Atlético-BA: Fabio Lima, Eydison, Carlos driano, Gustavo, Lucas, Mateus Paragominas, Lucas, Gilberto, Edson, Caique e Gilmar.

Escalação do CSA: Dalberson, Pará, Kaio Nunes, Paulo Cesar, Bruno, Xandão, Luan, Ruan, Celsinho, Everton Silva e Tomas Bastos.

Desfalques

Atlético-BA

Sem desfalques confirmados.

CSA

Sem desfalques confirmados.

Quando é?