Ativo no mercado, Cruzeiro encaminha chegada de lateral-direito

O Cruzeiro segue agitando o mercado de transferências e, agora, encaminha a contratação de mais um jogador. Trata-se do lateral-direito Norberto, de 30 anos. Capitão e titular do CSA pediu para rescindir contrato com o clube alagoano.

Nas últimas horas, a diretoria cruzeirense se aproximou do acerto com dois atacantes: Wellington Nem, ex-Fluminense, e Keké, destaque do Tombense , no Campeonato Mineiro.



Norberto foi titular nas quatro partidas do CSA nas quatro primeiras rodadas da Série B. O jogador foi indicação do antigo treinador Mozart Santos com o aval do antigo diretor do CSA, Rodrigo Pastana.

Será o terceiro jogador para posição no Cruzeiro, que conta com Cáceres e Klebinho no elenco. Norberto passou pelas categorias de base da Raposa atuando como meia.



O CSA emitiu uma nota oficial sobre a saída de Norberto do time e informou que o lateral não poderá enfrentar o time alagoano nos dois jogos da Série B.

“A diretoria do Centro Sportivo Alagoano informa que o atleta Norberto Pereira Marinho Neto pediu para deixar o clube, alegando ter recebido uma proposta do Cruzeiro. Para não manter um profissional insatisfeito no elenco, o Departamento de Futebol estudou o caso e resolveu liberar o jogador. Como parte do acordo pela liberação, o CSA colocou uma cláusula que impede o lateral-direito de jogar contra o CSA nas duas partidas do Campeonato Brasileiro da Série B, que em caso de descumprimento será pago multa”, diz o comunicado.



Boas atuações no CSA e Sport



Na atual temporada, Norberto atuou em 20 jogos e marcou dois gols pelo CSA. O lateral-direito foi o responsável por levantar o troféu de Campeão Alagoano. Na temporada passada, o atleta participou de 32 jogos e marcou 1 gol.



Em 2019, Norberto foi titular quase toda a temporada no Sport, mas resolveu não ficar no time pernambucano. Foi lá, inclusive, que viveu o auge na carreira, após rompimento do ligamento cruzado do joelho direito em 2015.



Acesso com o América-MG



Em 2017, Norberto foi contratado pelo América-MG, e, no total, atuou 69 vezes em dois anos. Fez dois gols e foi peça importante no título da Série B de 2017. Além disso, no currículo, também possui um acesso com o Vitória, no ano de 2015.



Outros clubes na carreira



Revelado nas categorias de base de Santos e Cruzeiro (onde atuou entre 2008 e 2010), Norberto é baiano de Brumado, na Bahia, e passou por América-RN e Coritiba.



Um fato curioso na carreira é que, após ser afastado no Coritiba, o lateral-direito foi flagrado no vestiário, do CT da Graciosa, em um ato de indisciplina escrevendo no quadro da comissão técnica o placar de 4 a 1 para o Palmeiras, na véspera de um jogo.