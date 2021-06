Cruzeiro está próximo de anunciar contratações de dois atacantes

A ideia é buscar pelo menos quatro reforços antes da punição de transfer ban da Fifa pelo não pagamento do meia-atacante Arrascaeta

O Cruzeiro está próximo de anunciar dois atacantes para disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Um deles é o conhecido atacante Wellington Nem, que estava no Fortaleza, e o outro é Keké, do Tombense. Apesar do clube não confirmar oficialmente, a reportagem da Goal apurou que os dois jogadores fazem parte do pacote de contratações dito, em entrevista recente, pelo presidente Sérgio Santos Rodrigues.

A ideia é buscar pelo menos quatro reforços antes da punição de transfer ban da Fifa pelo não pagamento do meia-atacante Arrascaeta ao Defensor (URU) no valor de R$ 7 milhões.

Wellington Nem desembarca à Belo Horizonte nesta sexta-feira para realizar exames médicos e assinar o vínculo com o Cruzeiro. Em março, o atacante fez um contrato de rendimento de apenas 3 meses com o Fortaleza, mas não agradou ao técnico Juan Pablo Vojvoda. No clube cearense, Wellington Nem atuou apenas em dois jogos somando apenas 50 minutos em campo e nenhum gol marcado.

Currículo de Nem

Antes dessa curta trajetória no Fortaleza, o atacante estava livre no mercado desde agosto de 2020, quando encerrou o contrato com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. “Eu fiquei seis meses parado, mas eu vou me dedicar ao máximo. Vou fazer de tudo para o melhor do Fortaleza, para torcida”, disse Wellington Nem em sua apresentação ao Leão do Pici. Porém, a demora para recuperar a forma física atrapalhou o rendimento do atacante.

Cria de Xerém, Wellington Nem foi emprestado pelo Shakhtar ao Fluminense em julho de 2019, porém, pouco aproveitado, ficou de fora dos planos do ano seguinte pelo então treinador Odair Hellmann. Em 20 jogos marcou apenas um gol diante do Internacional.

Foram 18 partidas no Campeonato Brasileiro e duas pela Copa Sul-Americana.

A última passagem pelo Tricolor Carioca foi bem diferente da que ele apresentou em 2012: Campeão Carioca e Brasileiro marcando 9 gols em 48 jogos, com ótimas atuações no time comandado na época por Abel Braga. Em 2013 foi negociado ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia por R$ 25 milhões.

No clube europeu, foi Campeonato Ucraniano (2013-2014) e (2017-2018), ganhou a Copa da Ucrânia (2015-2016), (2017-2018) e (2018-2019), além da Supercopa da Ucrânia em 2014 e 2015. Em 2017, Nem chegou a ser emprestado ao São Paulo, mas sofreu com lesões e só marcou um gol em 23 partidas.

Experiência no elenco

(Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O técnico Mozart na entrevista após a vitória sobre a Ponte Preta falou da importância de jogadores mais experientes no elenco. “Temos jovens jogadores de qualidade, mas que precisam de um suporte. Nós temos alguns líderes dentro do elenco e que lideram pelo exemplo: treinam bastante e são os primeiros a chegar. Isso ajuda a vida de qualquer treinador”, disse o treinador.

Com esse perfil, Wellington Nem além de resgatar seu futebol também pode contribuir na evolução de jovens atletas do Cruzeiro pela experiência adquirida, principalmente, na Europa. “Essa mescla juventude e experiência com os mais experientes dando exemplo acho que é uma receita legal. Vamos jogo a jogo para conquistarmos pontos necessários para nosso objetivo final”, finalizou Mozart.

Keké: vice-artilheiro do Mineiro

Outro reforço que deverá ser anunciado pela Raposa é o atacante Keké. Destaque do Tombense na disputa do Campeonato Mineiro, o atleta, de 25 anos, marcou seis gols e foi o vice-artilheiro do Estadual atrás apenas do Rodolfo, do América-MG, que fez sete. A ideia é de um empréstimo até o fim da Série B.

Keké no ano passado atuou em três clubes: Ituano (3 jogos pelo Campeonato Paulista), Figueirense (16 jogos pela Série B e 1 gol marcado) e Tombense (3 jogos e 3 gols). Recentemente, o atacante esteve na mira do Vasco, mas a negociação com seu empresário Eduardo Uram não avançou.