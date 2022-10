Athletico vai manter rodízio de jogadores antes da final da Libertadores

Furacão encara o Red Bull Bragantino sábado, fora de casa, sem Fernandinho, suspenso

O clássico Atletiba seria o último grande teste do Athletico antes da final da Libertadores, contra o Flamengo. Seria. Isso porque o técnico Luiz Felipe Scolari ainda pretende realizar alguns testes durante os jogos conta Red Bull Bragantino e Palmeiras.

"Não esqueçam que ainda tenho Bragantino fora e Palmeiras aqui (Arena) provavelmente jogando para ser campeão. O Palmeiras que não pense que vem aqui pra ganhar tão fácil não. Vai ter que suar bastante", disse.

Fernandinho, que tomou o terceiro amarelo diante do Coritiba, é o único desfalque para o confronto contra o Red Bull Bragantino. A tendência é que Felipão monte um time mesclando titulares e reservas. Segundo o treinador, não dá para deixar os relacionados para a final longe do Brasileirão.

"Nos treinamentos não tem como idealizar uma equipe do Flamengo. Já usando os jogos, a gente corrige uma coisa aqui, outra lá", disse.

Durante a entrevista coletiva após vencer o Coritiba na Arena por 1 a 0, no último domingo, Felipão foi questionado se não teria medo de perder jogadores importantes por lesão nesses jogos antes da final da Libertadores.

"Não, isso não me preocupa. Se me preocupar com lesão, eu não faço um treino. Esses dias o Erick se machucou treinando. Tem que participar dos jogos, se acontecer, aconteceu", pontuou o treinador.

O Athletico inicia nesta terça-feira (18) a preparação para a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O adversário será o Red Bull Bragantino, às 16h30 do próximo sábado (22), em Bragança Paulista (SP).