Athletico-PR x Flamengo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Athletico-PR e Flamengo se enfrentam na tarde deste domingo (7), às 16h (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo (para Rio de Janeiro, Santa Catarina, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, Pará, Amazonas, Rondônia, Roraima, Amapá, Acre e Distrito Federal), na TV aberta, do TNT (exceto Paraná), na TV fechada, do aplicativo Furacão Live, e dos canais CazéTV (YouTube) e casimito (Twitch).

Embalado com a vitória sobre o Libertad por 2 a 1 na Libertadores, o Athletico-PR volta a sua atenção para a disputa do Brasileirão. Depois de estrear com vitória sobre o Goiás por 2 a 0, o Furacão foi derrotado pelo Fluminense (2 a 0) e pelo Atlético-MG (2 a 1) nas rodadas seguintes.

Já o Flamengo chega pressionado após a derrota para o Botafogo por 3 a 2 no Brasileiro e o empate com o Racing por 1 a 1 na Libertadores, nos dois últimos jogos disputados. Para o confronto fora de casa, o técnico Jorge Sampaoli terá David Luiz e Rodrigo Caio à disposição após serem ausências diante do Racing.

"Jogo importante, difícil contra o Athletico. Em um gramado horrível, então vamos tentar de alguma forma se aplicar bem, ver o que o professor tem para falar para gente e ganhar o jogo, que é o mais importante", disse Gabigol em entrevista à ESPN.

Em 74 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo soma 30 vitórias, contra 26 do Athletico-PR, além de 18 empates. No confronto mais recente, ocorrido na fase de grupos da Libertadores de 2022, o Rubro-Negro prevaleceu sobre o adversário com uma vitória pelo placar de 1 a 0.

Prováveis escalações

Athletico-PR: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Pedrinho; Erick, Fernandinho e Vitor Bueno; David Terans, Pablo e Vitor Roque. Técnico: Paulo Turra.

Flamengo: Santos; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Thiago Maia, Vidal e Everton Ribeiro; Gabigol e Pedro. Técnico: Jorge Sampaoli.

Desfalques

Athletico-PR

Marcelo Cirino Kaique Rocha e Madson seguem fora.

Flamengo

Filipe Luís, Matheuzinho, Varela e Gerson seguem no departamento médico.

