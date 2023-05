Athletico-PR x Atlético-MG ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Brasil sub-17

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (17), pelo jogo de volta das quartas de final; veja como acompanhar na TV

Athletico-PR e Atlético-MG se enfrentam na tarde desta quarta-feira (17), às 15h (de Brasília), no CAT do Caju, pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil sub-17. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Na partida de ida, Atlético-MG e Athletico-PR empataram em 3 a 3, em Belo Horizonte. Quem se classificar, enfrenta o vencedor do confronto entre Sport e Fast Club. Na primeira partida, o clube pernambucano venceu por 9 a 0, e chega com ampla vantagem para a volta.

Prováveis escalações

Athletico-PR: Maksym, Guilherme, Dayvisson, Arthur Dias, Stabelini, João Vitor, João Cruz, Lucas Marezi, Henrique, Pierry, Sorriso.

Atlético-MG: Cobra, João Henrique, Denilson, Guilherme, Bruno, Pedro Henrique, Lucas, Fabio Ximenes, Kawê Samuel, Mateus Iseppe, Lucas Louback.

Desfalques

Athletico-PR

Sem desfalques confirmados.

Atlético-MG

Sem desfalques confirmados.

Quando é?