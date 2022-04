Athletico avança em conversas com Carille e terá reunião com treinador

O Athletico-PR avançou nas conversas por um novo técnico para substituir o demitido Alberto Valentim. No momento, o nome mais próximo de ser o treinador do Furacão é o de Fábio Carille.

De acordo com apuração da GOAL, as conversas avançaram durante a tarde desta terça-feira (12). Mesmo sem um acerto, as partes marcaram uma reunião presencial, e Carille é esperado em Curitiba já nesta quarta para definir os principais termos de um possível trabalho no comando do clube rubro-negro.

As partes conseguiram já encaminhar alguns termos do acordo, em especial com relação a valores de contrato, o que agilizou as etapas da negociação.

Além de Fábio Carille, que deixou o Santos em fevereiro deste ano, outros dois nomes são estudados na Arena da Baixada: Sylvinho, que deixou o Corinthians este ano, e Mano Menezes.