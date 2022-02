Athletic, de Ricardo Oliveira, faz proposta para ter Pará - mas não leva

Aos 35 anos, Pará teve a oportunidade de defender as cores do Athletic, de Minas Gerais, até o fim do Estadual. O clube, que hoje conta com Ricardo Oliveira no comando do ataque, fez uma proposta formal pelo lateral direito, mas não chegou a um acordo no mercado da bola, conforme apurado pela GOAL.

O veterano não se animou com a oferta vinda da equipe de São João Del Rei, no interior do estado. Livre no mercado da bola, ele sonha com a possibilidade de atuar por um time da Série A ou da Série B do Campeonato Brasileiro.

Pará deixou o Santos ao fim da última temporada — o atleta rescindiu o seu compromisso na Vila Belmiro. O destino estava certo: o Cruzeiro, que disputa a Série B pelo terceiro ano consecutivo. Após a mudança de diretoria — Ronaldo Fenômeno comprou 90% do clube no fim de dezembro —, Pará rescindiu com os mineiros e voltou a ficar livre no mercado da bola.

O jogador recebeu sondagens de dois clubes que disputam Série A e Série B do Campeonato Brasileiro, mas ainda não tem uma proposta convincente em mãos. A sua ideia é assinar com uma nova equipe nas próximas semanas.

Em 2021, Pará fez 40 partidas pelo Santos, marcando um gol e dando uma assistência. No período, foi titular em 35 duelos, atuando cinco na condição de reserva. Ele esteve dentro das quatro linhas por 2.874 minutos.