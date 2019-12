Ataque do Flamengo foi de diferencial a inofensivo na final contra o Liverpool

Em sua entrevista após a derrota no Mundial de Clubes, Jorge Jesus lamentou não ter sido um dia bom para a sua trinca de ataque

O olhou no olho do e não jogou com medo. Teve a bola, criou oportunidades e parecia uma questão de tempo para estufar as redes. No entanto, não era dia.

E em sua entrevista coletiva, na qual também exaltou a exibição do seu time, o técnico Jorge Jesus lamentou o fato de sua trinca ofensiva não ter decidido, no Mundial, como vinham fazendo no Brasileirão e Libertadores.

"Hoje não houve diferença da equipe do Liverpool para o Flamengo em conteúdo individual. Se o Flamengo tem três jogadores que normalmente são fundamentais, se estivesse ao nível deles, o Flamengo hoje não diria que sairia vencedor mas seria mais forte", afirmou.

JJ se referiu a Gabigol, Bruno Henrique e Giorgian De Arrascaeta.

Tanto o artilheiro quanto o vice-artilheiro do Brasileirão não deixaram de tentar. Gabriel finalizou sete vezes no total, enquanto Bruno Henrique tentou quatro. Mas faltou acertar o gol. Gabigol acertou apenas duas finalizações enquanto Bruno apenas uma.

Mas se houve alguém do meio para a frente que não foi tão bem, foi Arrascaeta – líder de assistências no Brasileirão e autor do passe para Gabigol empatar a final da Libertadores, contra o , antes da virada épica.

Arrascaeta criou duas chances contra o Liverpool e arriscou uma finalização errada. Sua média de oportunidades no Brasileirão 2019 foi de 2,5 por duelo; na Libertadores o número foi 2,2. Décimos que fizeram a diferença em uma partida decidida em detalhes.