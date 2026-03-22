Atalanta x Hellas Verona 1 x 0: o placar

Atalanta x Hellas Verona 1 x 0
Gols: Zappacosta 37’ do primeiro tempo.
ATALANTA (4-4-2): Carnesecchi 6,5; Scalvini 6,5, Djimsiti 6,5, Kolasinac 6,5 (Hien 6 aos 31’ do segundo tempo); Zappacosta 7,5, De Roon 7 (Samardzic sv 43’ 2º tempo), Ederson 7 (Pasalic 6 18’ 2º tempo), Bernasconi 6; De Ketelaere 6 (Musah 6 31’ 2º tempo), Zalewski 6,5 (Raspadori 6 19’ 2º tempo); Krstovic 7. Técnico: Palladino 6,5.
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò 6; Nelsson 5,5, Edmundsson 5,5, Valentini 5; Belghali 6,5, Akpa Akpro 6 (Bernede sv 40’ 2º tempo), Gagliardini 5,5 (Al-Musrati 6 aos 21’ do segundo tempo), Harroui 6 (Suslov 6 aos 21’ do segundo tempo), Frese 5 (Oyegoke 6 aos 1’ do segundo tempo); Bowie 5 (Sarr 6 aos 33’ do segundo tempo), Orban 6. Técnico: Sammarco 5,5.
Árbitro: Ayroldi (Molfetta) 6.
Cartões amarelos: Edmundsson, Valentini, Gagliardini, Hien.
Tempo de acréscimo: 1’ e 4’.