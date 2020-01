Atacante do Lyon tem mal súbito em campo e é levado a hospital; assista

Martin Terrier teve queda na pressão sanguínea, segundo o Lyon, e fará exames no hospital

A vitória do por 3 a 0 sobre o , neste domingo, pela 21ª rodada da ficou marcada pelo susto que o jogador Martin Terrier passou.

Aos 20 minutos do primeiro tempo, Terrier se deitou no gramado, com um mal súbito e chegou, inclusive, a desmaiar.

A cena preocupou os jogadores de ambas as equipes, que viram Terrier deixar o gramado de maca, ao ser substituído por Ekambi.

No intervalo, o Lyon utilizou de suas redes sociais para informar que Terrier estava consciente após ter sofrido uma queda na pressão sanguínea.

Martin Terrier a été victime tout à l'heure d'un malaise vagal lors de #OLTFC.

Notre joueur va mieux et il est conscient. 👍 pic.twitter.com/WI0rr3TPPa — Olympique Lyonnais (@OL) January 26, 2020

"Nosso jogador está melhor e recuperou a consciência", escreveu o clube.

Terrier foi encaminhado ao hospital, onde passará por exames e ficará em observação.