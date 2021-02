Aston Villa x Arsenal: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (6), pela 23ª rodada da Premier League; veja como acompanhar ao vivo na internet

Aston Villa e Arsenal entram em campo neste sábado (6), às 9h30 (de Brasília), no Villa Park, pela 23ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo na Espn Brasil, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Aston Villa x Arsenal DATA Sábado, 6 de fevereiro de 2021 LOCAL Villa Park, Birmingham - ING HORÁRIO 9h30 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Arsenal de olho na vitória fora de casa / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo na Espn Brasil, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, a partir das 17h15 (de Brasília).

Quais são os canais da Espn Brasil?

Por cabo:

CLARO TV: 70

CLARO TV HD: 570

VIVO TV HD: 570

Por satélite:

SKY: 198

SKY HD: 598

CLARO TV: 70

CLARO TV HD: 570

VIVO TV: 462

VIVO TV HD: 875

OI TV HD: 160

BLUTV HD: 343

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ASTON VILLA

O Aston Villa quer continuar dando trabalho aos grandes do inglês e subir na tabela. O time tem duas dúvidas para o duelo deste sábado: Wesley e Hause, com problemas físicos, podem ficar de fora.

Provável escalação do Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Mings, Targett; Luiz, McGinn; Traore, Sanson, Grealish; Watkins.

ARSENAL

Já o Arsenal vem em momento de recuperação no campeonato. Os Gunners não terão Leno, suspenso, enquanto Ryan está no departamento médico e David Luiz suspenso. Desta forma, Gabriel Magalhães deve surgir entre os titulares na defesa do time londrino.

🗞 Read every word from @m8arteta's press conference ahead of #AVLARS 👇 — Arsenal (@Arsenal) February 4, 2021

Provável escalação do Arsenal: Runarsson; Bellerin, Holding, Gabriel, Cedric; Partey, Xhaka; Saka, Smith Rowe, Pepe; Lacazette

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ASTON VILLA

JOGO CAMPEONATO DATA Aston Villa 1 x 3 West Ham Premier League 3 de fevereiro de 2021 Southampton 0 x 1 Aston Villa Premier League 30 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Brighton x Aston Villa Premier League 13 de fevereiro de 2021 17h (de Brasília) Aston Villa x Leicester Premier League 21 de fevereiro de 2021 11h (de Brasília)

ARSENAL

JOGO CAMPEONATO DATA Wolverhampton 2 x 1 Arsenal Premier League 2 de fevereiro de 2021 Arsenal 0 x 0 Manchester United Premier League 30 de janeiro de 2021

Próximas partidas