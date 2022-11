Manchester City x Chelsea: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Copa da Liga Inglesa

Clássico válido pela Copa da Liga será nesta quarta-feira (9); veja como acompanhar na TV e na internet

Manchester City e Chelsea fazem clássico nesta quarta-feira (9), às 16h45 (de Brasília), no Etihad Stadium, pela Copa da Liga Inglesa. O torcedor pode acompanhar o duelo ao vivo na ESPN, na TV fechada, e no Star+, no streaming.

Em casa, o Manchester City, vice-líder do inglês, conta com o apoio de sua torcida para avançar na Copa, mas deve ser mais um a ir a campo com uma equipe alternativa. Desfalques certos são Cancelo, suspenso, e Walker, lesionado, enquanto o artilheiro Haaland segue como dúvida devido a questão física.

Já o Chelsea vem de quatro partidas sem vencer no inglês, sendo a última delas uma derrota para o Arsenal. Os Blues estão em sétimo lugar na Premier League e têm uma lista maior de desfalques. Assim como o rival, o time de Potter irá realizar um revezamento entre seus jogadores.

Prováveis escalações

Escalação do provável MANCHESTER CITY: Ortega; Lewis, Dias, Laporte, Gomez; Palmer, Rodri, Foden; Mahrez, Alvarez, Grealish.

Escalação do provável CHELSEA: Mendy; Azpilicueta, Chalobah, Koulibaly, Cucurella; Gallagher, Zakaria, Kovacic; Ziyech, Broja, Pulisic.

Desfalques

Manchester City

Cancelo, suspenso, e Walker, lesionado, são as baixas nos Citizens.

Chelsea

Wesley Fofana, Reece James, Ben Chilwell, Kepa Arrizabalaga, N'Golo Kante e Carney Chukwuemeka seguem no departamento médico.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 9 de novembro de 2022

• Horário: 17h (de Brasília)

• Local: Etihad Stadium, Manchester - ING