As primeiras palavras de Messi no PSG: “quero construir algo grande”

O argentino, novo camisa 30 da equipe, exaltou o elenco e o staff do clube em sua primeira entrevista como jogador do Paris

Lionel Messi é oficialmente um jogador do Paris Saint-Germain! Apenas cinco dias depois de anunciar sua saída do Barcelona, o argentino está de casa nova, e já falou pela primeira vez como jogador do PSG, dando um discurso ambicioso.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A chegada de Messi ao PSG, junto de outros reforços como Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma e outros, reforça o plano do clube para conquistar coisas grandes no futebol mundial: em primeiro lugar a tão desejada Liga dos Campeões. O elenco estelar, aliás, parece ter sido um dos fatores que atraiu o argentino para a equipe, conforme se pode entender em suas primeiras palavras como camisa 30 dos franceses.

"Mal posso esperar para começar um novo capítulo da minha carreira em Paris. O clube e sua visão estão em perfeita harmonia com minhas ambições. Sei como os jogadores e o pessoal são talentosos aqui. Estou determinado a construir, ao lado deles, algo grandioso para o clube e para os torcedores. Mal posso esperar", disse o jogador ao site oficial do clube ao ser anunciado como reforço, em contrato válido, a princípio, até 2023, com possibilidade de renovação até 2024.

Quem também falou foi Nasser Al-Khelaïfi, dono do clube, comemorando a contratação do seis vezes melhor do mundo, e exaltando a importância de Messi para o elenco e os planos do PSG.

"Estou encantado que Lionel Messi tenha escolhido juntar-se ao Paris Saint-Germain e estamos orgulhosos de recebê-lo em Paris, com sua família", disse. "Ele não fez segredo de seu desejo de continuar jogando ao mais alto nível e ganhando troféus. A ambição do clube é, naturalmente, a mesma. A inclusão do Leo em nossa equipe de classe mundial confirma a relevância e o sucesso de nosso recrutamento. Juntamente com nosso grande treinador e sua equipe, espero ver nossa equipe fazer história para todos os nossos torcedores ao redor do mundo. "

O PSG tem como objetivo claro conquistar uma Champions League, algo que já bateu na trave algumas vezes. As contratações desta janela deixam claro o objetivo, ainda mais com multi campeões da competição como Sergio Ramos e o próprio Messi, que já conquistou a taça ao lado de Neymar, que agora será seu companheiro na França.