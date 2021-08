Por que Messi escolheu a camisa 30 no PSG?

Entenda as razões pela qual o argentino utilizará a camisa 30 no time da capital francesa

É oficial: Lionel Messi usará a camisa de número 30 no PSG.

O clube anunciou a chegada do argentino em um vídeo divulgado em suas plataformas nas redes sociais, nesta terça-feira (10). Nele, Messi aparece pela primeira vez vestindo a camisa do Paris Saint-Germain, já com o número 30 nas costas.

Assim, pode bater o questionamento: qual a razão pela qual o craque está com a camisa 30 e não com um número mais tradicional, como o 10, o 11 ou o 7?

A explicação é simples. Tendo chegado, em tese, "atrasado", já que o PSG até estreou na Ligue 1 antes de sua chegada, Messi escolheu utilizar um número mais associado com o banco de reservas do que um mais tradicional. Segundo informações do Marca, por exemplo, Neymar chegou a oferecer a 10 para seu amigo, que recusou prontamente.

Entre os números que estavam disponíveis, o argentino teria escolhido o 30 pelo histórico: em 2004/05 e 2005/06, quando ainda estava começando no Barcelona, vestiu o 30 enquanto Ronaldinho, Deco, Eto'o e Xavi despontavam como grandes craques daquela equipe.

Messi repetirá, então, o número dos primeiros dias de Barça agora pelo Paris Saint-Germain. Antes do craque, tal camisa havia sido ocupada por Alexandre Letellier, quarto goleiro da equipe, de 30 anos.

Outros reforços do PSG para a temporada, Hakimi e Sergio Ramos ficarão com camisas mais tradicionais - a 2 para o lateral e a 4 para o zagueiro. Já Wijnaldum ficou com a 18 e Donnarumma, com a 50.