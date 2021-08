Qual é a numeração das camisas do elenco do PSG?

Veja os números da camisa de cada um dos jogadores do Paris Saint-Germain para a temporada 2021-22

Neymar, Mbappé e Lionel Messi. O novo trio do PSG já entrou para a história antes mesmo de entrar em campo, já que trata-se de uma das maiores concentrações de talento na história do futebol de clubes.

E com três craques deste tamanho, a expectativa é de que o Paris Saint-Germain consiga, entre outras coisas, ganhar ainda mais espaço na mídia, valorizar a sua marca e vender camisas como água.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Assim, bate a curiosidade: será que Messi assumirá a camisa 10 ou ela seguirá sendo de Neymar? E quais serão os números de Hakimi, Sergio Ramos, Donnarumma e Wijnaldum, outros reforços apresentados pelo clube francês para a atual temporada.

Listamos, então, a numeração das camisas do elenco do PSG. Confira!

PSG: os números das camisas dos jogadores - temporada 2021/22

Keylor Navas Achraf Hakimi Presnel Kimpembe Sergio Ramos Marquinhos Marco Verratti Kylian Mbappé Leandro Paredes Mauro Icardi Neymar Angel Di María Rafinha Juan Bernat Danilo Pereira Sergio Rico Colin Dagba Georginio Wijnaldum Pablo Sarabia Layvin Kurzawa Ander Herrera Abdou Diallo Julian Draxler Thilo Kehrer Idrissa Gueye Arnaud Kalimuendo Alexandre Letellier El Chadaille Bitshiabu Xavi Simons Ismael Gharbi Junior Dina Ebimbe Bandiougou Fadiga Edouard Michut Denis Franchi Gianluigi Donnarumma

Como podemos ver, ainda não temos a confirmação de qual será o número da camisa de Lionel Messi no PSG. Segundo informações do Marca, Neymar até chegou a oferecer a camisa 10 ao argentino, mas ele prontamente recusou a proposta e ficará com outro número.

As especulações dão conta de que tal número pode ser 30, atualmente de Letellier, quarto goleiro da equipe. Já Hakimi e Sergio Ramos ficaram com numerações mais padronizadas: a 2 e a 4, respectivamente. Wijnaldum, com a 18, e Donnarumma, com a 50 (a 1 segue com Keylor Navas) fecham a lista de novidades para o PSG.