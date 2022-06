As melhores contratações da história da Major League Soccer

Thierry Henry, Ibrahimovic, Rooney e outros craques que passaram pela Major League Soccer

De estrelas da Champions League até vencedores de Copas do Mundo, a MLS coleciona uma lista invejável de craques que já desfilaram por seus gramados. O campeonato de futebol da América do Norte é destino certo para atletas em sua reta final de carreira, e já conquistou uma legião de fãs.

A Goal selecionou uma lista com as principais contratações da história da Major League Soccer, de clássicos como Carlos Valderrama até o recém-anunciado Gareth Bale. Confira:

David Beckham

O homem que mudou o jogo. Hoje dono do Inter Miami, o craque inglês causou um impacto incomparável ao se juntar ao Los Angeles Galaxy em 2007, quando tinha apenas 32 anos de idade.

Em sua passagem, mais do que abrir caminho para estrelas européias, Becks venceu duas MLS e dois Supporter's Shields, antes de um breve retorno à Europa, onde encerrou sua carreira no PSG.

Carlos Valderrama

Se Beckham é considerado um ícone para a MLS, ele certamente não foi o primeiro astro global a disputar a liga. O colombiano Valderrama, famoso por seu exótico penteado e qualidade na armação de jogadas, foi destaque nos EUA muito antes.

"El Pibe", como era conhecido, jogou na Major League entre 1997 e 2002, e se tornou uma grande referência por seu estilo de jogo vistoso e cerebral.

Thierry Henry

Muitos argumentam que Henry é o melhor jogador da história da MLS, e apesar de outros bons concorrentes, não é difícil de entender a afirmação.

Em 122 partidas disputadas pelo francês, que atuou pelo NY Red Bulls, foram 52 bolas na rede, além da posição como grande nome da liga. Mais do que shows nos gramados, Henry também foi um dos grandes apoiadores do esporte no país.

Zlatan Ibrahimovic

Com 53 gols marcados em 58 partidas, a passagem de Ibrahimovic pela MLS foi curta, mas uma das mais absurdas e memoráveis de toda a história da liga. Contratado pelo LA Galaxy vindo de uma lesão grave dos tempos de Man United, o Sueco apavorou defesas com seu jogo técnico e físico.

Muitos se lembram do golaço marcado logo nos seus primeiros minutos em campo pelo Galaxy, justamente contra o rival LAFC, em um chutaço da intermediária. Depois desse, foram outras pinturas, que deixaram saudade naqueles que viram o craque desfilar na MLS.

Sebastian Giovinco

Se muitos consideram que Giovinco nunca chegou a justificar todo o hype criado no início de sua carreira, quando surgia pela Juventus, na MLS o "Formiga Atômica"teve oportunidade de mostrar toda a sua qualidade.

O baixinho, sempre veloz, habilidoso e ousado, produziu alguns dos lances e jogadas mais belos da história da liga, todos pelo Toronto FC, onde é idolatrado até hoje.

Clint Dempsey

Nem só de craques europeus é feita a lista com as melhores contratações da MLS. Em tempos em que era mais raro ver jogadores americanos em grandes clubes do velho continente, Dempsey quebrou a barreira, como um talento empolgante vindo do Texas.

Com passagens por Fulham e Tottenham, ambos da Premier League, Deuce foi repatriado pelo Seattle Sounders, onde se tornou um ícone, com 136 partidas e 58 gols marcados.

Wayne Rooney

Lenda do Manchester United e Seleção Inglesa, era difícil imaginar Rooney atuando em uma liga como a MLS, mas o craque topou o desafio e entregou tudo o que podia se esperar dele – sangue, suor e muita bola.

A passagem pelo DC United foi curta, com apenas 52 partidas, mas deixou muito mais do que os 25 gols e lances memoráveis do Shrek. O inglês foi tido pelos mais jovens como uma espécie de mentor.

Carlos Vela

Mais uma das grandes promessas que talvez não tenham atingido seu potencial total em grandes ligas europeias, Carlos Vela viu seu futebol voltar a crescer desde os tempos de Real Sociedad.

No jovem LAFC, o mexicano assumiu rapidamente o papel de principal jogador e status de craque máximo da MLS, com exibições que ajudam a comprovar a qualidade impressionante do ponta.

Kaka

Se a sequência da então fantástica carreira de Kaká foi prejudicada por uma série de lesões, o brasileiro encontrou um novo lar nos Estados Unidos, onde se tornou um símbolo do Orlando FC.

Com um estilo de jogo mais cadenciado e estratégico, Kaká mostrou que é craque mesmo sem suas explosivas arrancadas de outros tempos, e segue como um dos principais artilheiros históricos do clube.

Didier Drogba

Além de China e Turquia, Drogba também passou pela MLS antes de terminar sua vitoriosa carreira. O matador ex-Chelsea, mesmo longe de seus melhores tempos, mostrou toda sua potência e qualidade de finalização pelo Montreal.

A passagem não foi longa, mas também não foi a última do marfinense no continente, já que ele também atuou pelo Phoenix Rising, da United Soccer League, divisão inferior do futebol americano.