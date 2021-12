As contas do Grêmio para escapar do rebaixamento para a Série B

O Grêmio está em uma situação complicada no Campeonato Brasileiro. Com 94,2% de chance de ser rebaixado para a Série B para 2022, o Tricolor gaúcho está de olho em seus adversários e vai fazendo contas e mais contas para tentar escapar da segunda divisão.

Vivendo um ano turbulento, o Grêmio, que sempre aparece como um dos favoritos a conquistar títulos, está brigando na parte debaixo da tabela do Brasileirão. São apenas 39 pontos conquistados em 36 rodadas disputadas - 11 vitórias, seis empates e 19 derrotas.

Nesta reta final de campeonato, o Grêmio já chegou a 98% de chance de rebaixamento, segundos os cálculos do departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Assim, Vágner Mancini e companhia pegam a calculadora e começam a ver os cenários para a permanência na elite do Brasileirão. Veja quais são:

Se perder do Corinthians

Neste domingo (05), pela 37ª rodada do Brasileirão, o Grêmio vai para a Neo Química Arena enfrentar o Corinthians, em duelo que marca uma possível revanche do Timão pelo ocorrido em 2007, quando foi rebaixado com ajuda do Tricolor gaúcho.

Caso seja derrotado pelo Corinthians, o Grêmio não terá mais possibilidade de sair do Z-4, já que ficaria um ponto atrás de Cuiabá e Juventude, clubes na 15ª e 16ª posição, respectivamente, que possuem hoje 43 pontos, enquanto o Tricolor marca 39 conquistados.

Se empatar com o Corinthians

No caso de um placar igual contra o Timão, o Grêmio terá que, obrigatoriamente, vencer do Galo e torcer por duas derrotas do Juventude e pelo menos uma do Cuiabá.

O Dourado, primeiro fora da zona de rebaixamento, tem nove vitórias, enquanto o Grêmio possui 11. Ou seja, caso atinja o número de pontos do Cuiabá, o primeiro critério de desempate favorece o Grêmio e o Tricolor pode acabar ficando em primeiro fora do Z-4.

Porém, há necessidade do Bahia manter seu número de vitórias em dez também, pois, caso vença um dos duelos e melhore seu saldo de gols, ofererecerá grande perigo ao Grêmio.

Se vencer o Corinthians

No caso de conquistar os três pontos, o Grêmio segue vivo na briga, mas precisa torcer pela derrota ou empate de Juventude e Cuiabá, tornando possível a saída do Z-4.

Caso consiga quebrar a boa sequência como mandante do Timão, terá como último adversário o já campeão Atlético-MG na Arena, que pode acabar jogando com o time completamente desfalcado, visando a final da Copa do Brasil.

A parte debaixo da tabela do Brasileirão está assim:

13° - Athletico-PR - 45 pontos

14º - São Paulo - 45 pontos

15° - Juventude - 43 pontos

16° - Cuiabá - 43 pontos

17° - Bahia - 40 pontos

18° - Grêmio - 39 pontos

19° - Sport - 33 pontos*

20° - Chapecoense - 15 pontos*

*já rebaixados