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Hussein Hamdy

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As câmeras revelam o desentendimento... Rüdiger entra em confronto com Carreras

A. Ruediger
A. Carreras
Vinicius Junior
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Crise entre os jogadores do Real Madrid antes do confronto contra o Bayern de Munique

O alemão Antonio Rüdiger, zagueiro do Real Madrid, demonstrou grande irritação com seus companheiros durante a derrota do time para o Real Mallorca na La Liga

Essa derrota fez com que o “Merengue” se afastasse ainda mais da disputa pelo título, com o jogador da seleção alemã demonstrando grande insatisfação com o desempenho defensivo dos companheiros em campo.

As câmeras da "Dazn" captaram imagens do zagueiro alemão discutindo verbalmente com Álvaro Carreras após o primeiro gol marcado pelo time do Maiorca, onde Rüdiger parecia irritado com o companheiro e disse claramente: "Cara! Você é zagueiro. Tem que pressionar mais".

Isso aconteceu após o gol de Morianis, marcado a partir de um cruzamento de Mafiu, e essa não foi a única vez que Rüdiger repreendeu seu companheiro espanhol, pois ele repetiu a advertência em outra cena, exigindo mais intensidade defensiva.


Nesse mesmo contexto, a partida testemunhou um novo capítulo do famoso confronto entre Vinícius Júnior e Pablo Mafiu, em que o lateral do Maiorca se dedicou a tentar tirar o astro brasileiro do seu foco. Mafiu fez um gesto indicando a bola, acompanhado da frase “bola de praia”, em uma referência irônica ao fato de Vinícius não ter ganhado a Bola de Ouro.

Por sua vez, o brasileiro respondeu com mais calma do que em seus confrontos anteriores com o jogador do Maiorca, dizendo-lhe: “Você já teve seu momento de fama na TV, com certeza vai aparecer nas telas agora”, em uma alusão de Vinícius de que Mafio só vira notícia quando o enfrenta. De acordo com o que foi captado pelas câmeras da “Movistar”, isso aconteceu nos últimos instantes da partida. Mafio também dirigiu suas palavras a Vinícius, dizendo: “Você é uma pessoa chata e chorona”.

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