Artilheiro e garçom da temporada, Pablo projeta ‘decisão’ com o Atlético-MG pela Libertadores

Jogo entre os xarás pelo Grupo G acontece nesta terça (18), na Arena da Baixada, em Curitiba

Campeão invicto e artilheiro do Paranaense com 9 gols, o atacante Pablo teve noite de garçom na estreia do Athletico no Brasileirão. Com duas assistências do camisa 92 para gols de Pedro Henrique e Christian, o Furacão mostrou que deve novamente ser protagonista no nacional e venceu o Goiás por 2 a 0 na Arena Curitiba.

Pablo é o principal goleador e o jogador com mais participações diretas para gol do elenco em 2023. São 9 gols e 4 assistências, consolidando seu melhor início de temporada da carreira. A boa fase de Pablo se estende ao Athletico, que em 20 jogos no ano soma 16 vitórias e somente uma derrota – foi o último time da Série A a perder a invencibilidade na temporada.

“Desde o ano passado nosso time tem tido atuações sólidas e graças a Deus tenho conseguido ajudar diretamente nos resultados, seja com gols ou assistências. Esse começo de ano pra tem sido especial pra mim, mas é só o começo. Espero que o melhor esteja por vir”, diz.

Nesta terça (18), o Athletico tem o jogo que considera mais importante na temporada até agora. Após empatar por 0 a 0 com o Alianza Lima no Peru pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores, o Furacão recebe o rival Atlético-MG, que na estreia perdeu por 1 a 0 em casa para o Libertad-PAR, que lidera o Grupo.

O jogo tem caráter decisivo, uma vez que o grupo é dos mais competitivos e o rival brasileiro estreou com derrota, o que deixa ainda o atacante mais em alerta.

“Vai ser um grande jogo. O Atlético-MG tem um elenco recheado de bons jogadores, e precisa do resultado pra se recuperar. Por outro lado, nós também. Confio demais no nosso time, ainda mais jogando em casa. O Caldeirão vai ferver e confio que vamos conquistar um grande resultado”, completa Pablo, que junto com Fernandinho e Thiago Heleno, forma um trio de capitães e líderes do elenco.