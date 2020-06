Arthur Cabral volta a brilhar na Suíça e fica perto de render milhões a Palmeiras e Ceará

Contrato com o Basel teria cláusula de compra obrigatória se jogador marcasse 12 gols na temporada - falta apenas um

O atacante Arthur Cabral foi parar nos assuntos mais comentados no Twitter neste domingo após marcar dois gols na vitória por 3 a 2 do sobre o Lausanne pela Copa da , sendo que um deles foi de bicicleta.

E O MENINO ARTHUR CABRAL VEM COMO? pic.twitter.com/PaoIthPw4d — Cavalinho do Ceará (@cavalinhocsc) June 14, 2020

O Gol de Bicicleta do Arthur Cabral contra o Lausanne pic.twitter.com/TmWlTA7W8L — Gustavo H. Oliveira ⓟ (@GustavoSEP1914) June 14, 2020

🚲🇧🇷🚀 BIKE, CABELO E BIGODE! Ex- e Ceará, Arthur Cabral marcou dois gols, um deles de bicicleta, e classificou o Basel para a semifinal da Copa da Suiça. O mlk é braaabo!



📷: @FC_Basel_en pic.twitter.com/zDZaKeQihW — FOX Sports (de 🏠) (@FoxSportsBrasil) June 14, 2020

Del Ceará al Palmeiras, del Palmeiras al Basel. MUITO OBRIGADO CEARÁ SPORTING CLUB, MUITO OBRIGADO PALMEIRAS



ARTHUR CABRAL — Dani Lanso (@Danllanso10) June 14, 2020

Mais do que ser o destaque da classificação do time para a semifinal do torneio, a boa atuação fez o brasileiro ficar bem perto de "obrigar" a equipe suíça a comprá-lo ao término da temporada.

Segundo o Globo Esporte.com, o acordo de empréstimo de Arthur do Palmeiras ao Basel previa que os europeus o contratem em definitivo caso o jogador marcasse 12 gols na temporada. Com os dois deste domingo, ele já tem 11.

O valor previsto para a venda definitiva seria R$ 4,5 milhões de euros, ou cerca de R$ 26 milhões, sendo que o embolsaria a metade e o Ceará ganharia outros 35%, com o restante ficando com agentes. No entanto, o preço pode aumentar, uma vez que Arthur já estaria na mira de outros clubes do Velho Continente.



Contratado para a temporada 2019 por R$ 5 milhões após se destacar pelo Vovô, o atacante foi pouco aproveitado no Palmeiras - seis jogos e apenas um gol marcado. Emprestado ao Basel em agosto do ano passado, agora ele pode render um lucro milionário às ex-equipes.