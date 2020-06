Emprestado, Arthur Cabral pode render lucro gigante ao Palmeiras

O atacante não teve bons resultados em campo, mas ainda pode ajudar o clube

Mesmo que desportivamente a contratação de Arthur Cabral não tenha valido a pena, o clube ainda pode dar agradecer o investimento que fez no garoto. Emprestado ao , da , o jogador pode dar um lucro de 520% ao Alviverde.

O Palmeiras comprou 50% do centroavante do Ceará por R$ 5 milhões, em 2018 e, agora, quase dois anos depois, Arthur pode ser vendido por cerca de R$ 26 milhões (na cotação atual, equivalente a € 4,5 milhões).

Mesmo que a venda ainda não tenha sido concretizada, o clube paulista emprestou o centroavante com uma cláusula de obrigatoriedade de compra caso ele marcasse 12 gols com a camisa do Basel, até o dia 30 de junho. Por enquanto, Arthur já marcou nove vezes, mas mesmo que não atinja a meta, são grandes as chances de os suíços optarem pela compra, assim mesmo.

O acordo pela compra, pelos € 4,5 milhões significaria um lucro de 520% aos cofres palmeirenses, justamente em um momento de crise em que o dinheiro é ainda mais necessário para o clube. A tendência é que seja feito um acordo para que o pagamento seja feito em parcelas, mas ainda assim, vai ser de grande ajuda para o , que não recebeu bons resultados do garoto em campo.

À época da contratação, Arthur era um dos destaques da equipe do Ceará, o que lhe rendeu um vínculo de cinco anos com o gigante paulista. Apenas dois jogos e um gols depois, no meio de 2019, foi emprestado ao Basel, da Suíça, onde já disputou 29 partidas e fez nove gols.

Com o dinheiro da provável venda de Cabral, a tendência não é de que o Palmeiras vá às compras, embora existam especulações. A principal meta do clube é colocar as contas em dia, o que deve ser facilitado. Em um cenário parecido, Deyverson pode ser mais um dos emprestados a ser negociado e contribuir ainda mais com valores ao clube.