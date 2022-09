Arthur Cabral monta estafe especial por arrancada na Fiorentina

Jogador contará com acompanhamento de nutricionista, fisioterapeuta e preparador físico para sequência na Fiorentina

Arthur Cabral iniciará um trabalho individual para potencializar o futebol com as cores da Fiorentina. O centroavante de 24 anos terá acompanhamento de nutricionista, preparador físico e fisioterapeuta na Itália, como soube a GOAL.

O trabalho é para melhorar o desempenho do atleta pela equipe italiana. Contratado por 15 milhões de euros, em janeiro deste ano, o atacante soma 25 jogos no novo time, com três gols e duas assistências. Os números estão abaixo dos obtidos no Basel, da Suíça, quando fez 106 partidas, com 65 gols e 17 assistências.

O agente Paulo Pitombeira foi o responsável pela ideia de contratação de profissionais para acompanhamento de Arthur Cabral. O empresário e os sócios na gestão da carreira do atleta se reuniram nos últimos dias a fim de buscar profissionais que trabalharão com o atleta na Itália.

A Fiorentina foi comunicada sobre o novo estafe de Arthur Cabral. O clube italiano não fez objeção sobre a decisão e entende que é algo natural de atletas que buscam melhorar o desempenho em treinamentos e jogos.

O modelo adotado pelo estafe do jogador é semelhante ao que é feito por outros jovens atletas brasileiros. O exemplo mais evidente é o de Vini Jr, que tem uma equipe exclusiva para alimentação e preparação física na Espanha. O atacante do Real Madrid incorporou à rotina a presença de assessores individuais — há até profissionais de comunicação e marketing no cotidiano no Santiago Bernabéu.

Jean Lucas, ex-Flamengo e Santos, fez o mesmo ao se transferir para a França, onde já defendeu Lyon, Brest e Monaco. O meio-campista montou um estafe exclusivo com o intuito de melhorar a perfomance na Europa.