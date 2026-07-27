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Mikel ArtetaGetty Images

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Arteta rendido ao negócio de Vinícius, e o Real tenta evitar o desastre

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Situação complexa para estrela do Real Madrid

Nenhum outro assunto ganha mais destaque nos corredores do Real Madrid do que o futuro do brasileiro Vinícius Júnior, diante do impasse nas negociações para a renovação do seu contrato. A situação abriu as portas a um interesse crescente dos grandes clubes da Europa, com destaque para o Arsenal, que vê na estrela do "Merengue" o reforço ideal para impulsionar o seu projeto.

Segundo uma reportagem da emissora britânica "BBC", o treinador do Arsenal, Mikel Arteta, ficou completamente fascinado com a possibilidade de contratar Vinícius, colocando-o no topo das prioridades do clube no mercado de transferências, sobretudo após o fracasso do Arsenal na contratação de Morgan Rogers.

Apesar de a direção do Arsenal estar ciente da dificuldade de concretizar o negócio, o clube londrino acompanha de perto a evolução das negociações do Real Madrid com o jogador, na esperança de aproveitar qualquer impasse que o possa levar a considerar uma nova experiência fora do "Santiago Bernabéu".

Por outro lado, o Real Madrid retomou as negociações para a renovação do contrato de Vinícius nos últimos dias, numa tentativa de chegar a um acordo com o jogador, que continua aberto a permanecer, mas quer receber o reconhecimento que acredita merecer dentro do clube.

O Real Madrid teme que o assunto se transforme numa verdadeira crise, uma vez que o contrato de Vinícius termina no verão de 2027, o que significa que ele poderá negociar gratuitamente com qualquer clube a partir de janeiro próximo, caso não se chegue a um novo acordo.

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Os responsáveis do clube merengue consideram que perder um jogador da dimensão de Vinícius sem qualquer contrapartida seria uma catástrofe desportiva e económica, tendo em conta o seu enorme valor técnico e comercial. Por isso, resolver a sua situação, seja através da renovação ou da venda, tornou-se uma prioridade máxima para o próximo período.

A reportagem indicou que a transferência de Vinícius não será fácil, não apenas pelo elevado montante financeiro previsto, que poderá ultrapassar o recorde britânico de transferências, mas também pelo seu salário elevado, além do estatuto de que goza como jogador do Real Madrid.

Apesar das tentações que o Arsenal possa oferecer, a decisão final continua nas mãos de Vinícius, que ainda pondera entre continuar nas fileiras do Real Madrid ou abraçar um novo desafio que pode mudar completamente o rumo da sua carreira futebolística.

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