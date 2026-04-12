Arteta corre o risco de ser demitido do Arsenal... e já se define seu substituto

Aumentaram as dúvidas sobre o futuro de Mikel Arteta no Arsenal, segundo uma reportagem espanhola, em meio à crescente pressão dentro do clube, apesar de a equipe continuar na disputa pelos títulos nesta temporada.

Esse clima surge após uma derrota surpreendente para o Bournemouth, na 32ª rodada da Premier League, que reacendeu o debate sobre a capacidade da equipe de conquistar títulos, especialmente considerando os grandes investimentos realizados pela diretoria nos últimos anos, sem que isso se traduzisse em conquistas importantes.

De acordo com o jornal Mundo Deportivo, o Arsenal ainda tem chances de salvar a temporada, tanto na Premier League quanto na Liga dos Campeões, onde conquistou uma importante vitória fora de casa contra o Sporting de Lisboa na partida de ida das quartas de final.

No entanto, o jornal confirmou que a permanência de Arteta está condicionada à conquista de um dos dois títulos, diante da perda gradual de confiança nele dentro do clube.

O possível sucessor

Ela indicou que, caso a equipe não consiga conquistar nenhum título, há um “substituto pronto” na mesa da diretoria, com o nome de Cesc Fàbregas se destacando como a primeira opção para suceder Arteta, após o excelente desempenho que vem apresentando em sua atual experiência como técnico.

Fàbregas lidera o time do Como de forma notável, apostando em um estilo de jogo ofensivo e atraente, o que colocou o time na disputa por vagas europeias, o que chamou a atenção dos dirigentes do Arsenal, que buscam um novo projeto técnico caso haja uma mudança.

Além disso, o ex-jogador espanhol possui uma vantagem adicional: seu profundo conhecimento do clube londrino, já que defendeu suas cores por oito temporadas como jogador, o que pode facilitar sua transição para o cargo de técnico, caso seja tomada a decisão de demitir Arteta ao final da temporada.

Vale lembrar que a derrota para o Bournemouth congelou a pontuação do Arsenal em 70 pontos na liderança da tabela da Premier League, após 32 partidas disputadas.

Por outro lado, o Bournemouth elevou sua pontuação para 45 pontos, subindo para a nona posição na tabela.

Com esse resultado, o Bournemouth deu um presente valioso ao Manchester City, segundo colocado com 61 pontos em 30 partidas, trazendo de volta a disputa pelo título e dando ao City uma oportunidade de ouro para diminuir a diferença para o líder.