Arsenal x Chelsea: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da final do FC Series

Partida acontece neste sábado (23), em amistoso preparatório para a temproada 2022/23; veja como acompanhar na TV e na internet

Arsenal e Chelsea se enfrentam neste sábado (23), em Orlando, a partir das 20h30 (de Brasília), em amistoso. A partida terá transmissão ao vivo do TNT, na TV fechada, e do Estádio TNT, no streaming.

Após vencer os amistosos até o momento, o Arsenal entra em campo querendo vencer e encerrar a passagem pelos EUA com 100% de aproveitamento. Apesar de vários desfalques, Arteta tem boa parte do elenco disponível, com os brasileiros Martinelli e Jesus formando a dupla de ataque.

Do outro lado, o Chelsea também tem seus desfalques, mas o recém-chegado, Sterling está confirmado no ataque ao lado de Pulisic e Havertz. Já Koulibaly pode fazer sua estreia pelo clube.

Prováveis escalações

Possível escalação do Chelsea: Mendy; Chalobah, Silva, Koulibaly; James, Jorginho, Kovasic, Chilwell; Pulisic, Havertz, Sterling.

Possível escalação do Arsenal: Ramsdale; Cedric, White, Gabriel, Tavares; Xhaka, Partey; Saka, Odegaard, Martinelli; Jesus.

Desfalques da partida

Arsenal:

Emile Smith Rowe, Ben White, Kieran Tierney, Takehiro Tomiyasu e Fabio Vieira: lesionados.

Chelsea:

Timo Werner, Ross Barkley, Cesar Azpilicueta, e Kepa Arrizabalaga: lesionados.

Quando é?

JOGO Arsenal x Chelsea DATA Sábado, 23 de julho de 2022 LOCAL Camping World Stadium, Orlando - EUA HORÁRIO 21h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Arsenal

JOGO CAMPEONATO DATA Arsenal 3 x 1 Orlando City Amistoso 20 de julho de 2022 Arsenal 2 x 0 Everton Amistoso 16 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Arsenal x Sevilla Copa Emirates 30 de julho de 2022 8h30 (de Brasília) Crystal Palace x Arsenal Premier League 5 de agosto de 2022 16h (de Brasília)

Chelsea

JOGO CAMPEONATO DATA Charlotte FC 1 (5) x (3) 1 Chelsea Amistoso 20 de julho de 2022 Chelsea 2 x 1 América-MEX Amistoso 16 de julho de 2022

Próximas partidas