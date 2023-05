Arsenal x Wolfsburg ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da semifinal da Champions feminina

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (1), pelo jogo de volta; veja como acompanhar na TV e na internet

Arsenal e Wolfsburg entram em campo na tarde desta segunda-feira (1), no Emirates Stadium, em Londres, às 13h45 (de Brasília), pelo jogo de volta da Champions League feminina. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming.

Após empatarem por 2 a 2, quem vencer o duelo ficará com a vaga na grande decisão. A equipe classificada irá enfrentar o Barcelona na final.

Prováveis escalações

Arsenal: Zinsberger; Maritz, Wubben-Moy, Beattie, Rafaelle; Maanum, Walti, Pelova; McCabe, Catley, Blackstenius.

Wolfsburg: Frohms; Wilms, Hendrich, Janssen, Rauch; Oberdorf, Roord; Brand, Huth, Jonsdottir; Pajor.

Desfalques

Arsenal

Leah William, Beth Mead, Vivianne Miedema, Kim Little e Lina Hurtig estão no departamento médico.

Wolfsburg

Lena Lattwein segue se recuperando de lesão.

Quando é?