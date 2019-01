Arsenal fica próximo de acerto junto ao Barcelona por Denis Suárez

Meia de 25 anos participou de apenas dois jogos da La Liga 2018/19, ambos saindo do banco de reservas

O Arsenal está prestes a fechar o empréstimo de Denis Suárez, depois que o técnico Unai Emery convenceu o meia a se juntar aos Gunners.

O treinador confirmou em entrevista coletiva, na última quarta-feira (9), que os Gunners não farão nenhuma compra na atual janela de transferências, mas admitiu que jogadores podem chegar por empréstimo.

Os Gunners adquiriram Lucas Torreira, Bernd Leno, Sokratis Papastathopoulos e Matteo Guendouzi durante a janela do meo do ano passado e esperam um aumento no orçamento para 2019/20 quando começam seu novo acordo de patrocínio de 300 milhões de libras com a Adidas.

Suarez, no entanto, é tratado como um jogador que pode competir com Alex Iwobi e Henrikh Mkhitaryan por um lugar no time durante a segunda metade da temporada, depois de trabalhar com Emery no Sevilla durante a temporada 2014/15 .



(Foto: Getty Images)

"Eu não conheço sua situação [de Suarez] agora. Só podemos contratar jogadores mais tarde. Sei que o clube está trabalhando nas possibilidades de jogadores que podem nos ajudar com grandes atuações como precisamos agora", afirmou Emery.

A chegada de Suarez também pode ajudar a compensar a saída de Aaron Ramsey, depois que o jogador do País de Gales concordou em assinar com a Juventus.

Raul Sanllehi, chefe de futebol do Arsenal, liderou as negociações para os Gunners com o Barcelona, onde trabalhou por nove anos.

O contrato da Suarez expira em junho de 2020, o que significa que é provável que se coloque uma obrigação de compra no contrato.