Arsenal busca alternativa ao ataque enquanto negocia com Gabriel Jesus

Com o fim da temporada europeia, o Arsenal segue em busca de dois novos atacantes para reforçar a equipe. Dessa vez, o clube conversou com o representante do jogador do Napoli, Victor Osimhen, enquanto continua suas tentativas de tirar Gabriel Jesus do Manchester City.

Para a temporada 2022/23, e tentando se livrar da decepção de perder uma vaga na Liga dos Campeões, os Gunners devem de alguma tentar reformular o elenco, aplicando contratações pontuais para Mikel Arteta, técnico da equipe.

Dessa forma, o clube entende que o principal setor que precisa de reforço é o ataque, já Alexandre Lacazette e Eddie Nketiah ficam sem contrato neste verão, e o time não planeja avançar nessas renovações.

Para o ataque, os Gunners colocaram o atacante do Napoli no topo da lista de alvos do Arsenal neste verão. A GOAL soube que o agente de Osimhen aterrissou em Londres, na semana passada, para uma reunião com o diretor técnico do Arsenal, Edu Gaspar, para discutir uma possível transferência.

O Arsenal está ciente, no entanto, de que será muito difícil convencer o Napoli a liberar seu atacante. O presidente do time italiano, Aurelio De Laurentiis, é conhecido como um negociador extremamente eficaz e gostaria de receber muito mais do que a taxa de transferência de 68 milhões de libras que pagou ao Lille para contratar o jogador em 2020.

Além disso, o fato de o Napoli ter se qualificado para a Liga dos Campeões da próxima temporada tornará ainda mais difícil tirar Osimhen do clube da Serie A.

Mesmo assim, o Arsenal segue conversando com os representantes de Gabriel Jesus há semanas, enquanto procura uma melhor forma de contratar o brasileiro neste verão, conforme a GOAL antecipou.

Os representantes do jogador de 25 anos estão agora na Inglaterra para conversar com o Manchester City, enquanto procuram resolver seu futuro o mais rápido possível.

Jesus tem apenas mais um ano de contrato com os campeões da Premier League e sabe que perderá ainda mais espaço no Etihad Stadium na próxima temporada, já que o clube contratou Erling Haaland para a posição.

Enquanto isso, o times inglês segue observando outros nomes no mercado, como Dominic Calvert-Lewin, do Everton. Tammy Abraham é outro jogador que os Gunners estão de olho, apesar da Roma, seu atual clube, tentar dificultar o negócio.

Fontes também disseram à GOAL que o Arsenal está de olho na situação do atacante do Everton, Richarlison, e sondaram seus representantes nas últimas semanas.

Um atacante que definitivamente chegará neste verão europeu é o jovem brasileiro Marquinhos, que é formado nas categorias de base do São Pulo, por 3 milhões de euros (R$ 15,7 milhões).