São Paulo acerta venda de Marquinhos ao Arsenal; veja detalhes da negociação

O São Paulo aceitou a proposta do Arsenal pela venda do jovem Marquinhos. O clube de Londres conseguiu contratar o atacante por 3 milhões de euros (R$ 15,7 milhões) e o negócio deve ser oficializado nos próximos dias.

De acordo com apuração da GOAL, o São Paulo irá receber o montante em duas parcelas de 1,5 milhão de euros (R$ 7,8 milhões). A primeira será paga pelos Gunners já na ida de Marquinhos, enquanto a segunda será realizada apenas em dezembro deste ano.

A negociação foi intermediada pela OTB Sports, que apresentou a proposta para o São Paulo nos últimos dias. Marquinhos, vale lembrar, é agenciado pela TFM Agency.

Inclusive, essa não é a primeira vez que a OTB Sports participa de uma negociação no São Paulo. Em 2021, logo após a demissão de Fernando Diniz, a OTB Sports negociou a busca por um técnico. A empresa chegou a participar das entrevistas com Muricy Ramalho, o presidente Julio Casares e o diretor de futebol Carlos Belmonte junto com técnicos portugueses. Também participou ativamente da contratação de Hernán Crespo.

A negociação entre São Paulo e Arsenal por Marquinhos foi concretizada de forma rápida, muito por conta do contrato firmado pelo clube do Morumbi com o jovem atacante. O jogador de 19 anos tem vínculo com a equipe paulista até 2024. Esse acordo, no entanto, não está nos moldes exigidos pela Fifa, que permite que o primeiro compromisso profissional de um atleta seja de até três temporadas. Ele firmou o contrato em 2019, aos 16 anos. A legislação brasileira, porém, permite que o primeiro contrato profissional seja de cinco anos — a situação é estabelecida na Lei Pelé.

Criado em Cotia, Marquinhos recebeu a sua primeira chance entre os profissionais na temporada de 2021, ainda com o técnico Hernán Crespo.

O jovem soma 41 partidas pelo time principal, com quatro gols marcados e três assistências, e vem tendo oportunidades com Rogério Ceni nos últimos jogos.