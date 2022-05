Gabriel Jesus se anima com projeto do Arsenal, mas conversa com outros seis clubes

O muitas vezes camisa 9 da seleção, Gabriel Jesus, pode estar agora de saída do Manchester City. Segundo seu agente, Marcelo Perttinati, o "projeto" oferecido pelo Arsenal para contratação do atleta demonstrou interesse, porém outros seis times disputarão com os Gunners pelo brasileiro.

Ao longo dos cinco anos de City, Jesus conquistou nove taças pelo clube, chegando ao clube na época por 27 milhões de libras (R$ 171,25 milhões, na cotação atual). Como confirmou a GOAL, o atleta está aberto a transferências após a longa passagem pela equipe inglesa, para que garantisse papel mais importante em seu próximo clube.

Gabriel Jesus não tem sido titular absoluto de Pep Guardiola, passando por diferentes funções do ataque ao longo dos cinco anos de equipe. Além disso, Mikel Arteta, do Arsenal, tenta reforçar os Gunners para a próxima temporada, abrindo conversas com o brasileiro desde o mês passado, em abril.

Mais artigos abaixo

"Tivemos conversas com o Arsenal sobre Gabriel Jesus, gostamos do projeto - é uma possibilidade que estamos discutindo", disse o agente de Jesus ao jornalista Fabrizio Romano. "Há mais seis clubes interessados ​​em Gabriel - ele está focado nos jogos finais com o Manchester City, veremos."

Com a chegada de Erling Haaland, além disso, o futuro do brasilero no Manchester City fica ainda mais incerto, podendo perder a posição para a estrela norueguesa. Com 95 gols marcados ao longo da passagem, Jesus possui apenas mais um ano pelo Blues e a equipe pode ter uma última chance de lucrar, neste tempo restante de contrato, com sua venda.