"Árbitro mandou a gente à m***a": PSG se revolta com supostas ofensas de Bjorn Kuipers

Mais de um jogador relatou insultos durante o jogo de volta da semifinal da Liga dos Campeões, contra o Manchester City

Leandro Paredes, foi alvo de um insulto grosseiro do árbitro Bjorn Kuipers durante a derrota do PSG para o Manchester City na Liga dos Campeões, conforme contou seu companheiro de equipe Ander Herrera. "Se fizermos isso, somos suspensos".

Quer ver todos os jogos da Champions League ao vivo? Clique aqui e acesse o UOL Esporte Clube!

Quando a eliminação do PSG já era quase certa, com um 2 a 0 a favor do City no placar do jogo, e 4 a 1 no agregado, uma confusão entre os dois times começou. Angel Di Maria acabou expulso e o tempo fechou dentro de campo. E, segundo relatos de jogadores, a troca de xingamentos não ficou restrita aos atletas.

Em entrevista pós jogo, Ander Herrera contou à RMC Sport que o árbitro da partida, Bjorn Kuipers se dirigiu a Paredes, volante do time francês, com palavras grosseiras. "O árbitro disse 'vai à m***a' a Leandro Paredes, se dissermos isso, somos suspensos por quatro jogos".

Além dele, Marco Verratti também disse ter ouvido insultos vindos do árbitro durante o jogo. "Ele também me disse 'vai se f***r' algumas vezes", disse o italiano, também à RMC Sport. "Se eu disser 'vai se f***r', serei suspenso por dez jogos. Claro que converso muito com o árbitro, mas nunca digo 'vai se f***r'."

O brasileiro Leonardo, que hoje ocupa a posição de diretor esportivo do PSG, também se queixou sobre a postura do árbitro à RMC Sport. "Falamos sobre isso. É tão claro que eu nem comento. Que pena. Acho que foram muitas situações que talvez não tenham sido bem tratadas", disse o ex-jogador.

No final de semana, após o jogo do PSG contra o Lens, pela Ligue 1, Leonardo também reclamou da arbitragem, desta vez em defesa de Neymar. Segundo o dirigente, seus jogadores estavam sofrendo duras entradas, sequer marcadas como falta pelo árbitro do jogo, Jéromê Brisard.

O 2 a 0 sofrido para o City na Inglaterra, somado ao revés de 2 a 1 em Paris, fez com que o PSG fosse eliminado da Liga dos Campeões na semifinal. O time, hoje comandado por Mauricio Pochettino, buscava a segunda final consecutiva na competição europeia.