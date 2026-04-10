أrbeloa exclui dupla do Real Madrid e testa Mendy contra o Girona

Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg

Arbeloa exclui dupla do Real Madrid e testa Mendy contra o Girona

Álvaro Arbeloa, técnico do Real Madrid, excluiu dois defensores da lista da equipe para enfrentar o Girona na LaLiga, enquanto Ferland Mendy voltou para um teste de condições antes do duelo contra o Bayern de Munique na Liga dos Campeões.

O Real Madrid se prepara para receber o Girona na noite desta sexta-feira, no “Santiago Bernabéu”, pela LaLiga, antes de a equipe viajar a Munique para encarar o gigante bávaro na “Allianz Arena” na próxima quarta-feira, pelo jogo de volta das quartas de final do torneio continental, na esperança de compensar a derrota em casa por 1 a 2 no jogo de ida.

Com o objetivo de se preparar para o Bayern de Munique, Arbeloa decidiu poupar a dupla Trent Alexander-Arnold e Antonio Rüdiger, por receio de desgaste, enquanto seguirá apostando no setor ofensivo principal na partida de hoje, buscando reduzir temporariamente a diferença para o líder Barcelona para 4 pontos.

Arbeloa convocou o jovem Fortia, que aparece pela primeira vez na lista do time principal, além de Yáñez, que deixou impressões muito positivas em sua aparição contra o Elche. Também incluiu Thiago e Manuel Ángel, da equipe juvenil.

No gol, houve uma mudança no terceiro goleiro: Mister foi enviado ao Castilla, com a convocação de Javi Navarro em seu lugar.

Mendy voltou à lista após se recuperar da lesão e é esperado que atue por alguns minutos hoje com o objetivo de avaliar sua condição antes da viagem a Munique. Franco Mastantuono está fora por suspensão.

Lista do Real Madrid para enfrentar o Girona

Goleiros: Lunin, Fran González, Javi Navarro.

Defesa: Carvajal, Militão, Alaba, Asencio, Fran García, Mendy, Huijsen, Fortia.

Meio-campo: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Ceballos, Manuel Ángel, Thiago.

Ataque: Vinícius, Mbappé, Gonzalo, Brahim, Yáñez.

