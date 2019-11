Arábia Saudita vai receber Supercopa da Espanha com promessa de muita rivalidade

Campeonato terá quatro grandes da Espanha; mulheres vão poder acompanhar partidas do torneio

A Supercopa da terá um novo formato para a edição disputada na de acordo com a Federação Espanhola de Futebol (RFEF). Pela primeira vez na história, o torneio terá quatro equipes na briga pelo título.

A data prevista para a competição ocontecer será entre os dias 8 e 12 de janeiro de 2020, na Arábia Saudita. O campeonato ainda marcará o acesso das mulheres aos jogos no estádio Rei Abdullah, em Jidá, conforme ressaltou à Agência Efe.

Os fãs vão poder acompanhar de perto as partidas de semifinal e final com os quatro participantes e tradicionais times espanhóis: , campeão da , o , vice do Campeonato Espanhol, o , campeão da , e o , equipe com o melhor aproveitamento no campeonato, entre os semifinalistas da Copa do Rei.

A Supercopa, vale ressaltar, é o único torneio com autorização da federação espanhola e da Fifa a ser disputada fora da Espanha.