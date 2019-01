Apresentado no Santos, Everson diz Vanderlei é um ídolo do clube

O novo reforço santista foi apresentado nesta segunda-feira (28), vindo do Ceará

O novo reforço do Santos, Everson, foi apresentado nesta segunda-feira (28) no CT Rei Pelé. O goleiro custou R$ 4 milhões ao peixe e assinou contrato até 2022.

Em entrevista coletiva, o novo camisa 22 comentou sobre a disputa de titularidade com Vanderlei.

“O Vanderlei além de se um dos melhores do Brasil é ídolo da torcida. Estou feliz com a oportunidade de vestir a camisa do Santos e aprender com ele. Sei que é um grande goleiro e líder do elenco. Vou buscar meu espaço, trabalhar com humildade e caráter. Quero fazer minha história no clube com títulos também como foi a dele”, declarou.

Everson deixou o Ceará após uma longa negociação entre os clubes. A equipe de Fortaleza pedia o pagamento à vista por sua contratação.

“Foi uma novela. Com méritos ao meu trabalho, pude despertar o interesse do professor Sampaoli também pelas minhas características. Tive bons números, com defesas e ajudei minha equipe. Receber uma proposta do Santos que é um dos maiores clubes do mundo te balança”, concluiu.

Além de Everson e Vanderlei, o Santos também conta com o goleiro João Paulo em seu elenco. A equipe Alvinegra, que venceu o São Paulo no clássico choque-rei do último domingo (27), entra em campo novamente nesta quinta-feira (31), contra o Bragantino, pelo Paulistão.