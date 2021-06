Aposta online no Brasileirão é na Betfair

Confira os principais mercados para fazer uma boa aposta online no Brasileirão 2021 e os pontos positivos da Betfair, além dos favoritos desta edição

O Brasileirão 2021 está apenas no início, mas quem disse que as emoções só aparecem nas últimas rodadas? Confira a seguir os principais e mais populares mercados para lucrar a partir de uma aposta online.

A casa de apostas que usaremos será a Betfair, patrocinadora oficial do Campeonato Brasileiro pela primeira vez nesta edição. Além disso, confira também os sete grandes favoritos para erguer o caneco em dezembro deste ano.

O que você vai ver sobre aposta online no Brasileirão?

Betfair: a maior bolsa esportiva do mundo patrocina o Brasileirao

A Betfair oferece bônus de boas-vindas?

Os cinco principais mercados para apostar no Brasileirão

Quais são os sete grandes favoritos neste Brasileirão?

Betfair: a maior bolsa esportiva do mundo patrocina o Brasileirao

A maior bolsa esportiva do mundo agora também patrocina um dos melhores e mais difíceis campeonatos do mundo. A marca, também presente nas competições nas copas Libertadores e Sul-Americana, passa a integrar as placas de publicidade na beira do gramado e no intervalo das transmissões do Brasileirão. Além disso, a empresa, em parceria com a Rede Globo, também está patrocinando a Seleção Brasileira na disputada das Eliminatórias da Copa do Mundo.

Vale lembrar ainda que a bolsa esportiva oferece as melhores cotações, os melhores mercados e bônus quando o assunto é apostar online. A empresa que, também possui o maior número de usuários ativos no planeta, é a plataforma mais usada pelos apostadores profissionais, conhecidos como traders esportivos.

A Betfair oferece bônus de boas-vindas aos novos usuários?

Sim! Mas antes de você solicitar o bônus de boas-vindas da Betfair, o primeiro passo deve dar é se registrar na plataforma. Logo após realizar o seu cadastro e realizar o seu primeiro depósito, basta adquirir a bonificação para novos usuários do site.

Mas é preciso frisar: o prêmio para novos clientes tem validade de apenas 30 dias, e só é possível se qualificar uma vez para a promoção. Vale lembrar, ainda, que somente o primeiro palpite feito no evento é elegível para o “super preço”.

Os cinco principais mercados para apostar no Brasileirão

Agora que você já sabe um pouco da Betfair, listamos a seguir os cinco principais mercados para você fazer uma ou mais apostas online. E, não: uma aposta não se resume a apenas um resultado, é possível apostar em vários.

Mas vamos listar um ‘top 5’ mercados para apostadores, sejam eles iniciantes ou profissionais.

1x2 (ou match odds)

O mercado 1x2, também chamado de Match Odds, é um dos mercados mais populares e conhecidos no Brasil. Neste tipo de aposta online, basta o apostador acertar o vencedor do duelo, seja vitória do time da casa, do visitante ou empate, para lucrar.

Uma dica: antes de você resolver investir o seu dinheiro em cima de alguma equipe, é fundamental que estude o histórico recente do time nas últimas partidas. Informe-se sobre o desempenho do time no campeonato atual, possíveis desfalques, situação do gramado, entre outros fatores.

Chance Dupla

Diferentemente do mercado anterior, este oferece duas chances de vencer. Sim, estamos falando do mercado Chance Dupla. Vamos usar como exemplo a 11ª rodada do Brasileirão, na qual acontecerá o clássico Gre-Nal:

Caso um apostador decida apostar na opção “Internacional ou empate”, ele ganhará a aposta se qualquer um dos resultados acontecerem. Contudo, os valores são significativamente mais baixos em relação às apostas anteriores apesar de, por vezes, a chance de ganhar a aposta é muito grande.

Over/Under

O mercado Over/Under é um dos mais tradicionais entre os apostadores em todos os níveis de conhecimento. Detalhe importante: é possível lucrar sem precisar acertar o time vencedor de uma partida. Basta apenas dizer se o embate entre dois times terá mais (over) ou menos (under) gols somando as duas equipes.

Trazendo o exemplo do clássico das maiores torcidas do Brasil, Flamengo x Corinthians, pela 14ª rodada: caso aconteça menos de três gols marcados somando os dois times, quem fizer aposta em menos de 2,5 gols ganhará. Já se o jogo tiver mais de três gols, quem apostar em mais de 2,5 gols sairá vencedor.

Handicap

O Handicap nada mais é que a diferença de metas ou pontos entre um time e outro e é uma função muito importante nas apostas online em futebol - afinal, neste mercado é possível atribuir uma pontuação ou compensação dos objetivos.

A premissa básica é equilibrar partidas de futebol menos atrativas, que aparecem quando um time é muito favorito em relação ao outro.

Trazemos o exemplo de uma partida entre Juventude e Atlético Mineiro, válida pela 15ª rodada. Caso você decida apostar no Galo, irá perceber que a Betfair está pagando muito pouco na vitória dos comandados de Cuca. Mas e se resolver apostar que o clube mineiro vencerá os gaúchos do Ju por mais de dois, três ou quatro gols de diferença? Quanto maior for a diferença, maior será a quantia.

Empate Anula Aposta (ou Draw No Bet)

E se você acreditar que um clube menor que veio para a Série A do Brasileirão pela primeira vez pode surpreender um clube grande? Mas e se, ao mesmo tempo, tiver receio de investir nele?

Seguindo o exemplo da 17ª rodada, entre Cuiabá e Palmeiras, o mercado Empate Anula Aposta foi criado justamente para estes momentos de ‘estalos’ de um apostador. Ele acredita que o Cuiabá pode até vencer o jogo. Entretanto, o alviverde imponente é o atual campeão da Copa do Brasil e da Libertadores.

Mais artigos abaixo

Caso decida apostar na vitória do time do Pantanal junto com a opção “Empate Anula Aposta”, a aposta ganha em caso de vitória do Verdão – mas, se houver um empate, a aposta é cancelada e o crédito é devolvido.

Evidentemente que neste caso, os valores de tipos de apostas são pouco menores do que a aposta simples no time em questão. Mas, para quem deseja ter menos risco, esse tipo de aposta é a melhor opção.

Quais são os sete grandes favoritos neste Brasileirão?

Com a Betfair sendo uma ótima opção para se apostar nos principais mercados da maior bolsa esportiva do mundo, listamos agora os principais clubes com melhores odds na plataforma de apostas. São eles: